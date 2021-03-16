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اليوم.. مجلس 'الصحفيين' يعقد اجتماع عاجل لبحث أزمة سرادق الانتخابات

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:22 م
نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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يعقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب ضياء رشوان، في التاسعة مساء اليوم، اجتماعًا عاجلًا، بعد رفض مجلس الوزراء إقامة سرادق لانتخابات التجديد النصفي بشارع عبدالخالق ثروت أمام النقابة، مما يُشكل أزمة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت قد عقدت اللجنة المشرفة على الانتخابات، برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، اليوم، اجتماعًا بحضور أعضاء اللجنة محمد يحيي يوسف وهشام يونس ومحمد المنايلي وصالح الصالحي ومجدي حلمي ومحمود الشيخ ومحمود كامل وثروت شلبي.

وناقشت اللجنة ما عرضه خالد ميري وكيل النقابة ورئيس اللجنة، من تلقيه اتصالًا من الأمانة العامة بمجلس الوزراء، برفض تخصيص شارع عبدااخالق ثروت أو إقامة سرادق أمام النقابة يوم انعقاد انتخابات التجديد النصفي الجمعة المقبلة، وذلك تنفيذًا للقرار السابق من مجلس الوزراء ورفض وزارتي الصحة والداخلية.

واعتمدت اللجنة إجراءات انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، وإجراء انتخابات التجديد النصفى يوم الجمعة داخل مبنى النقابة، إعمالًا لصحيح القانون بأن يكون الدور الأرضى مقرًا لتسجيل الحضور وتوزيع 32 لجنة فرعية للاقتراع على 4 أدوار ولجنة بالاسكندرية، وأن تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل على عمليتي الإقتراع والفرز بوجود أعضاء الجمعية العمومية ومندوبى المرشحين.

وأكدت اللجنة المشرفة، أن عقد الانتخابات داخل مبنى النقابة يشكل ضررًا لا يمكن تجنبه، رغم قراراتها باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وذلك سواء على المرشحين أو أعضاء الجمعية العمومية في ظل جائحة كورونا.

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