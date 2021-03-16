محمد شريف يعلق على فوز الأهلي أمام فيتا كلوب

أكد محمد شريف مهاجم النادي الأهلي على أهمية الفوز الذي حققه فريقه في مباراة اليوم على مضيفه فيتا كلوب الكونغولي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جرت على ملعب الشهداء بالجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف عقب نهاية المباراة :"الحمد لله على المكسب كنا في حاجة له، وجئنا إلى هنا من أجل حصد النقاط الثلاث".

وتابع :"جميع المباريات نخوضها على المكسب وكان من المهم جدا أن نحقق هذا الفوز أمام فريق فيتا كلوب".

وأوضح :"جئنا من القاهرة من أجل تحقيق الفوز لأن هذه المباراة كانت تحديد مصير الأهلي في المجموعة".

وأشار :"الأمور في إفريقيا تكون صعبة ولكن لا يوجد أعذار وأبارك لجمهور النادي الأهلي على هذا المكسب المهم".

وزاد :"درسنا نقاط القوة والضعف في المنافس ونجحنا في استغلالها وحققنا الأهم".

وعن حجم إصابته قال :"الإصابة خلفية في وتر العضلة الخلفية والحمد لله بعيدة عن الركبة".