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سيميوني يتحدي تشيلسي قبل مواجهة الغد

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:17 م
بوابة الفجر
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أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، إن فريقه سيبحث خلال مواجهة الغد أمام تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا عن الفوز فقط.

ويأمل مدرب الروخيبلانكوس في تعويض الخسارة ذهابا بهدف نظيف.

وصرح سيميوني خلال مؤتمر صحفي عشية المباراة: "نواجه فريقا جيدا للغاية، فمنذ وصول مدربه لم يخسر مطلقا، يشعرون بالقوة في ملعبهم ويلعبون بشكل حيد للغاية".

وأكد: "غدا لن نبحث سوى عن النتيجة، وهي الفوز فقط، وسنبحث في تسيير المباراة بالطريقة التي نريدها".

وأكد "التشولو" أنه سيعتمد على البرتغالي جواو فيلكس في خط الهجوم غدا، فقال: "نعم، جواو سيلعب منذ البداية"، إلى جانب لويس سواريز.

كما تناول العقدة التي تواجه المهاجم الأوروجوائي، الذي يفشل في هز الشباك بدوري الأبطال بالخارج.
 
وكان آخر هدف يسجله سواريز كزائر مع فريقه السابق برشلونة في 16 سبتمبر/أيلول 2015 في روما.

وعلق سيميوني على ذلك بالقول: "ربما يكون هذا هو اليوم الذي ينهي فيه لويس هذه السلسلة، أليس كذلك؟ لماذا لا؟ غدا يمكن أن يكون يوما جيدا للغاية".

وعن عدم خسارة تشيلسي منذ تولي توماس توخيل قيادته على مدار 13 مباراة، قال: "لا أعتقد أنهم يرون وجود نقطة ضعف لديهم، توخيل نفسه لا يعلم ماذا يمكن أن يحدث، لأنهم لم يخسروا مطلقا معه، هذا سيظل محل شك لحين تعرضهم للخسارة".

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