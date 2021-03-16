Advertisements

نوكيا تعتزم إلغاء حوالي 10000 وظيفة داخل شركاتها في جميع أنحاء العالم

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:04 م
بوابة الفجر
هديل هاشم
Advertisements
تعتزم شركة نوكيا العملاقة للاتصالات الفنلندية بإلغاء ما بين 5000 و10000 وظيفة في جميع أنحاء العالم في العامين المقبلين لتخفيض التكاليف.

وليس من الواضح أين ستنخفض معظم الوظائف، لكنها قالت إن حوالي 96 وظيفة في المملكة المتحدة مهددة كجزء من تخفيضات التكاليف البالغة 600 مليون يورو (518 مليون جنيه إسترليني).

وتلعب نوكيا دورًا في اللحاق بالركب على 5G، وتخطط نوكيا أيضًا للاستثمار في الحوسبة السحابية وأبحاث البنية التحتية الرقمية.

يعمل لدى الشركة حاليًا 90 ألف موظف حول العالم، وقد ألغت آلاف الوظائف منذ عام 2015.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وظائف نوكيا جريدة الفجر الفجر إتصال

أخبار تهمك

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ضد الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ حوالي 3 ساعات

أبرزها "بابجي".. اتصالات البرلمان توصي بحجب الألعاب الإلكترونية العنيفة

منذ ثلث ساعة

الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. إعلان أسعار وأنواع السيارات الملاكي المشاركة في مبادرة "إحلال المركبات المتقادمة"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 5 ساعات

وزير المالية يعلن موعد تطبيق الزيادات في الأجور والمعاشات (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد فوز الأهلي على فيتا كلوب

منذ 18 دقيقة

6 مكاسب حققها الأهلي بعد تخطي عقبة فيتا كلوب

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل - الأهلي يهز شباك فيتا كلوب بالهدف الثالث (فيديو)

منذ ساعتين و 7 دقيقة

هل يتفادى لابورتا إعادة إنتخابات برشلونة ؟

منذ ساعة الا ربع

جماهير فيتا كلوب تعتدي على لاعبي الأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الأهلي أمام فيتا كلوب

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. هطول أمطار غزيرة على ملعب مباراة الأهلي وفيتا كلوب

منذ حوالي 7 ساعات

البترول تزف بشرى للمواطنين بشأن الغاز الطبيعي.. فيديو

منذ حوالي 10 ساعات

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الفوز على فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

عاجل - السعودية | "الحج" توقّع مذكرتين لتطوير خدماتها المقدمة لضيوف الرحمن

جنرال إلكتريك للطيران تخفض25 % من الوظائف

"IBM" تكشف عن تطبيقات جديدة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

بعد قرار إغلاق عدد من مصانعها.. رينو تتخلى عن 15000 وظيفة ضمن خطة خفض التكاليف

"رينو" تعتزم إعادة الهيكلة وإلغاء 15 ألف وظيفة

الروبوتات تقضي على 85 مليون وظيفة خلال خمس سنوات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:39 م

عاجل - الأهلي يهز شباك فيتا كلوب بالهدف الثالث (فيديو)

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الأهلي أمام فيتا كلوب

04:11 م

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

03:37 م

أبرزها "بابجي".. اتصالات البرلمان توصي بحجب الألعاب الإلكترونية العنيفة

06:23 م

جماهير فيتا كلوب تعتدي على لاعبي الأهلي

04:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار