نوكيا تعتزم إلغاء حوالي 10000 وظيفة داخل شركاتها في جميع أنحاء العالم

تعتزم شركة نوكيا العملاقة للاتصالات الفنلندية بإلغاء ما بين 5000 و10000 وظيفة في جميع أنحاء العالم في العامين المقبلين لتخفيض التكاليف.



وليس من الواضح أين ستنخفض معظم الوظائف، لكنها قالت إن حوالي 96 وظيفة في المملكة المتحدة مهددة كجزء من تخفيضات التكاليف البالغة 600 مليون يورو (518 مليون جنيه إسترليني).



وتلعب نوكيا دورًا في اللحاق بالركب على 5G، وتخطط نوكيا أيضًا للاستثمار في الحوسبة السحابية وأبحاث البنية التحتية الرقمية.



يعمل لدى الشركة حاليًا 90 ألف موظف حول العالم، وقد ألغت آلاف الوظائف منذ عام 2015.