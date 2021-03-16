وقف استخدام وتصنيع لقاح "أسترازينيكا" في المانيا مع ارتفاع عدد الإصابات

أجل القادة الألمان قمة بشأن تمديد طرح اللقاح بينما ينتظرون تأكيدًا من منظم الأدوية في الاتحاد الأوروبي بأن عقار أكسفورد-أسترا زينيكا آمن للاستخدام.



وألمانيا من بين عدد من الدول الأوروبية التي علقت استخدامها لكن نائب المستشارة أولاف شولتز قال إنه يأمل في إمكانية استخدامها مرة أخرى.



وأصر المنظم في الاتحاد الأوروبي مرة أخرى على أن فوائد الدواء تفوق أي مخاطر.



لاقى القرار الألماني انتقادات من بعض السياسيين والأطباء.



وقالت إيمير كوك، المديرة التنفيذية للوكالة الأوروبية للأدوية، إن وكالة الأدوية الأوروبية لا تزال "مقتنعة بشدة" بفوائد عقار أسترازينيكا، وأشارت إلى أن جلطات الدم التي أبرزتها بعض البلدان كانت شائعة نسبيًا في عموم السكان.



وأضافت أن السؤال الرئيسي هو ما إذا كان ذلك أثرًا جانبيًا حقيقيًا للقاح أم مصادفة.