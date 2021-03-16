ترتيب مجموعة الأهلي بعد الفوز على فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا





نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق فوزًا تاريخيًا أمام نظيره فيتا كلوب الكونغولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وفاز الأهلي بثلاثية نظيفة أمام فيتا كلوب، على الأراضي الكونغولية لأول مرة في تاريخ الأندية المصرية.





كما انتصر سيمبا التنزاني أمام نظيره المريخ السوداني، بثلاثة أهداف دون رد أيضا، ليؤكد سيمبا صدارته في جدول ترتيب المجموعة الأولى التي يتواجد بها الأهلي.





وجاء ترتيب مجموعة الأهلي كالتالي:





1- سيمبا التنزاني برصيد 10 نقاط

2- الأهلي برصيد 7 نقاط

3- فيتا كلوب الكونغولي برصيد 4 نقاط

4- المريخ السوداني برصيد نقطة واحدة



