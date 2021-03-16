هل يتفادى لابورتا إعادة إنتخابات برشلونة ؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن إمكانية عدم تسلّم خوان لابورتا الرئيس المنتخب لبرشلونة الإسباني لمنصبه وأنه قدم تُعاد الانتخابات إذا لم يتم تفادي ذلك في 24 ساعة.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن لابورتا على وشك أن يبدأ عمله كرئيس جديد لبرشلونة لكن في النادي الكتالوني لا يكفي فقط الفوز في الانتخابات ولكن يجب تقديم ضمان يقارب 125 مليون يورو أي ما يعادل15% من الميزانية.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن خوان لابورتا يقوم في الوقت الحالي بجولات ولقاءات مهمة من أجل الإسراع في الاتفاق مع جهات مختلفة لتوفير هذا المبلغ في الموعد المحدد.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن رحيل خاومي جيرو الذي كان يهدف إلى أن يكون الرجل القوي في القسم الاقتصادي خلال حملة الترشح سيكون له تأثير سلبي في الحصول على التأييد اللازم ليصبح رئيسًا مرة أخرى.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أنه وفقًا لقانون برشلونة الأساسي، فقد كان أمام خوان لابورتا عشرة أيام فقط بدءًا من يوم الاثنين 8 مارس عقب فوزه في الانتخابات من أجل تقديم المصادقة وبالتالي تشكيل مجلس الإدارة بشكل رسمي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الأيام العشرة تنتهي غداً وإذا لم يتم تقديم التأييد في موعده أو لم تتم الموافقة عليه من قبل رابطة الدوري الإسباني فإنه سيتم استبعاد لابورتا وستكون هناك لجنة إدارة جديدة مسئولة عن تولي إدارة النادي الكتالوني وبدء عملية الدعوة للانتخابات مرة أخرى.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن المادة 54 من النظام الأساسي لبرشلونة تنص على ما يأتي: "إذا كانت لجنة الإدارة قد بدأت العملية الانتخابية بسبب الإنهاء المبكر لتفويض مجلس الإدارة السابق، فإنه يجب أن يتولى المجلس المنتخب حديثًا منصبه في غضون الأيام العشرة التي تلي تاريخ الانتخابات. وفي حالة أن القانون يتطلب توفير ضمان قبل الاستحواذ، فإنه يجب أن يكون المجلس المنتخب حديثًا قد قام بإضفاء الطابع الرسمي على الضمان بالطريقة التي تتطلبها اللوائح الحالية وإلا فلن يتم الاستحواذ وستُعتبر هذه الهيئة الإدارية شاغرة وستُشكَّل معها لجنة الإدارة تلقائيًا كما تنص المادة".