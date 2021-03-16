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غرفة عجمان تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع تونس

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:04 م
بوابة الفجر
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بحث  عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، خلال استقباله  شهير دجبي القنصل العام للجمهورية التونسية بدبي، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري ورصد الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات.

حضر اللقاء في مقر غرفة عجمان  سالم بن أحمد النعيمي نائب رئيس مجلس الإدارة و سالم السويدي المدير العام ومحمد الجناحي المدير التنفيذي لقطاع الترويج والاستثمار في غرفة عجمان، فيما ضم وفد القنصلية سامي حسان مدير الممثلية التجارية وإيمان الحوكي مستشارة الشؤون الإقتصادية .

و أكد  عبدالله المويجعي على عمق العلاقات الثنائية بين الإمارات وتونس، موضحاً أن إمارة عجمان بتوجيهات القيادة الرشيدة حريصة على زيادة تعاونها الاقتصادي وتبادلها التجاري مع دول العام بشكل عام والدول العربية بصفة خاصة ، منوها بأهمية اللقاء لبحث الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية والصحية والتعليمية والبنية التحتية والزراعية وغيرها.

وإستعرضت غرفة عجمان أبرز المقومات الاقتصادية في الإمارة وجهود الجهات الحكومة في توفير مناخ إقتصادي جاذب يتسم بسرعة إنجاز المعاملات والمرونة في إتمام الإجراءات، كذلك إطلع الوفد الزائر على نبذة حول مزايا منطقة عجمان الحرة ومدينة عجمان الاعلامية الحرة.

من جانبه قدم شهير دجبي، نبذة حول أهم الفرص الإستثمارية في تونس وعلى رأسها الصناعة والزراعة والبنية التحتية، داعياً المستثمرين للتعرف على الفرص المتاحة في تونس، وأشاد بالنماذج الإستثمارية الإماراتية في تونس وكذلك النماذج التونسية في الإمارات الأمر الذي يدعو لمزيد من التعاون وزيادة حجم التجارة والإستثمارات المتبادلة.

وتم التاكيد في ختام الاجتماع على اهمية استمرار التواصل بين الغرفة والقنصلية لفتح مجالات تعاون خاصة بقطاعي التعليم والصحة ، إلى جانب متابعة أبرز المعارض والفعاليات في البلدين، وأهمية تنظيم ملتقيات مشتركة تجمع رجال الاعمال والتجار للتعرف على أبرز الفرص الإستثمارية وإمكانية التعاون والشراكة بين المستثمرين.


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