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نائب رئيس جامعة الأزهر في زيارة مفاجئة للادارة الطبية لفرع البنات

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:12 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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قام الدكتور محمد فكري، نائب رئيس جامعة الازهر لفرع البنات، بزيارة تفقدية مفاجئة إلى الإدارة الطبية للطالبات بفرع البنات بمقرها داخل المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر، بمرافقة اللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن بجامعة الأزهر، والدكتورة سحر يونس، مدير عام الإدارة الطبية لفرع البنات.

 
وخلال الزيارة أكد فكري حرص إدارة الجامعة على الاهتمام والنهوض والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إلى الطالبات، سواء في القاعات الدراسية، أو المدن الجامعية.
وشدد فكري على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ لمواجهة جائحة كورونا، مطالبًا بضرورة الوجود الطبي على مدار الساعة، لافتًا إلى أن الجامعة تسابق الزمن في ظل جائحة كورونا للانتهاء من أعمال الصيانة بالمدينة الجامعية للطالبات؛ لاستيعاب أكبر عدد من الطالبات خلال المرحلة المقبلة.

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