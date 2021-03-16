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ضبط شخص استولى على بطاقة دفع إلكترونى لآخر بالجيزة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:15 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من سيدة، مقيمة بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب الجيزة، بإكتشافها فقد بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بها الصادرة لها من أحد البنوك وإستخدام بيانات تلك البطاقة "عقب فقدانها" في إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت دون علمها.

بالفحص تبين أن مرسل أوامر الشراء محل الواقعة ( أحد الأشخاص ) وأنه قام بإجراء عمليات شرائية إحتيالية على إحدى مواقع التسوق الإلكترونى بإستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى المستولي عليها.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عن تحديد الشخص المشار إليه ( أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) وأنه وراء إرتكاب الواقعة، إذ إستغل عثوره على بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بالشاكية أثناء سيره بدائرة القسم، وقام بإستخدام بيانات تلك البطاقة فى إجراء العديـد من العمليــات الشــرائيــة على مـواقــــع التـســوق الإلكترونى دون علم الشاكية، وقيامه بالإستيلاء على تلك البضائع والمنتجات بدون وجه حق.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (هاتف محمول وبفحص تبين أنه يحتوى على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بالشاكية، وكذا أوامر الشراء والأيميل المستخدم فى العمليات الشرائية على مواقع التسوق الالكترونى )، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم الإلكترونية بشتى صورها، ولاسيما جرائم بطاقات الدفع الإلكتروني وإستخدامها في الإستيلاء على أموال المواطنين.

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