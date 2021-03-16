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يوڤيتش يُعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش بالدوري

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:17 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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أعلن الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقياده البوسني دراجان يوڤيتش المدير الفني لفريق الكرة الأول عن تشكيلة الرسمي لمواجهة طلائع الجيش المقرر إقامتها بعد قليل بستاد جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي :

حراسة المرمى : محمد فوزي

خط الدفاع : حسين السيد ، مروان الصحراوي ، محمد هاشم ، مصطفى فارس

خط الوسط : محمد عادل ، محمد حسن ، أحمد مدبولى ، شكري نجيب

خط الهجوم : محمد الشامي ، فخر الدين بن يوسف

بينما يجلس علي مقاعد البدلاء كل من :

محمد صبحي ، أحمد كاستيلو ، عبد الله جمعة، محمود دونجا ، عماد حمدى ، عمر الوحش ، زياد طارق ، نادر رمضان ، شيلونجو

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