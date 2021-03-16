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محمود عابدين للصحفيين: سأعمل على إعادة دور النقابة الفاعل وتوحيد الصف

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:17 م
محمود عابدين خلال تقدمه بأوراق ترشحه
محمود عابدين خلال تقدمه بأوراق ترشحه
ميسون أبو الحسن
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أعلن محمود عابدين المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، تفاصيل برنامجه الانتخابي، والذي يتضمن 5 بنود، يأتي على رأسها العمل على مصلحة الزملاء فيما يخص الأجور والبدل والفصل التعسفي والتأمينات والمعاشات وغير ذلك.


ووعد المرشح، أعضاء الجمعية العمومية بالعمل على توحيد الصف الصحفي، ونبذ الخلافات الحزبية، والسياسية، والدينية، والاستماتة في المطالبة والحصول على أفضل المكاسب المادية والمعنوية المشروعة والمستحقة للجماعة الصحفية.

 

وجاءت بنود البرنامج كالتالي:

 

- إعادة دور النقابة الفاعل في المجتمع كمؤسسة عريقة من مؤسسات الدولة، وصاحبة تاريخ مُشرف، وبصمة واضحة في النهوض بالوطن ودعم قضاياه، جنبًا إلى جنب بجوار السلطات الثلاث.

- تفعيل كافة الملفات "المركونة"، والتي تحتاج إلى نشاط مستمر، وسعي دؤوب حتى نحقق فيها كجماعة صحفية صاحبة صوت وموقف موحد، خطوات إيجابية لصالح الزملاء وأسرهم، والتي يأتي على رأسها: الأجور، البدل، الزملاء المفصولين، التأمينات، المعاشات، التعيينات، شهداء كورونا، الحريات، علاج الصحفيين وأسرهم، محاربة الكيانات الصحفية الوهمية، وغيرها من الملفات العالقة، والمستجدة.

- العمل على توحيد الصف الصحفي، ونبذ الخلافات الحزبية، والسياسية، والدينية وما شابه ذلك، ضد أي تجاوزات من أي جهة كانت، وذلك من خلال الحفاظ على هيبة النقابة، وقدسية المهنة، وكرامة الصحفي. 

- الاستماتة في المطالبة والحصول على أفضل المكاسب المادية والمعنوية المشروعة والمستحقة للجماعة الصحفية بطرق كل الأبواب المغلقة، مقارنة بغيرنا ممن يتقاضون أضعاف أضعاف رواتبنا، سواء أكانت مكاسب جديدة، أو تلك التي افتقدناها مؤخرًا، وذلك باعتماد سياسات مرنة، وأكثر ليونة مع كافة الجهات المعنية في الملفات التي تحتاج منا ذلك.

- العمل على عودة الروح الصحفية لشيوخ المهنة، وتدريس مواقفهم المُشرفة من القضايا الوطنية والمهنية المصيرية للأجيال الحالية والقادمة، أمثال: ،أحمد بهاء الدين، كامل زهيري، فتحي غانم، محمود المراغي، علي حمدي الجمال،  صلاح الدين حافظ، سعيد سنبل،  صبري ابوالمجد، سامي داود، محمود سامي، طلعت شعث، ومنصور القصبي"، وغيرهم من القامات الصحفية الوطنية، التي لعبت دورًا بارزًا في دعم الحياة الفنية والثقافية، السياسية، العلمية، الدينية، الأدبية، المصرية في الداخل والخارج، فعرفنا وعرف غيرنا من خلالهم عظماء مصر في هذه الفترة الماسية من عمر المحروسة.


وكان قد تقدم الزميل الصحفي محمود عابدين، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، بانتخابات التجديد النصفي المقرر عقدها يوم الجمعة 19 مارس الجاري.


وكان قد أعلن خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، عن تأجيل الجمعية العمومية للنقابة، حتى يوم 19 مارس الجاري، وذلك بحضور 157 زميل، منهم 12 بالنقابة الفرعية بالإسكندرية، على أن يكتمل النصاب القانوني بحضور 25% + 1 ممن لهم حق التصويت.

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