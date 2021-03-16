أبرزها "بابجي".. اتصالات البرلمان توصي بحجب الألعاب الإلكترونية العنيفة



شهد اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اليوم الثلاثاء، توصية اللجنة بضرورة متابعة الألعاب الضارة والعنيفة من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.



جاء ذلك خلال الاجتماع لمناقشة مشكلة الألعاب والتطبيقات الخطرة على الشباب من خلال طلب الاحاطة المقدم من النائبة سوسن حسني حافظ، والذي طالبت فيه بحظر الألعاب الإلكترونية العنيفة مثل بابجي وغيرها، بحضور السيد عزوز، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتكنولوجيا البنية التحتية.



وأكدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على ضرورة التنسيق مع الجهات المتخصصة لعدم إتاحتها، حفاظا على أطفالنا، مع مطالبة الأهالي بتوعية أبنائهم بمخاطر هذه الألعاب.





من جانبها، أشارت النائبة سوسن حسني إلى أن هذه الألعاب لها تأثير مباشر على حياة الأطفال وتؤثر بالسلب على الصحة العامة وعلى المستوى الفكري للأطفال، وتعتبر أحد أسباب العنف عند الأطفال والتي ستؤدي إلى تدمير الأجيال الحالية والقادمة فكريا وعلميًا.



وشددت على أن هذه الألعاب تعتبر من الحرب الإلكترونية أو حروب الجيل الرابع، التي دفع بها الغرب إلى دول المنطقة كنوع من أنواع الحرب الناعمة للقضاء على الأطفال فكريا وعلميا وخلق جيل يفتقد الي الثقافة والعلم والفكر.

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