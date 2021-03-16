عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد فوز الأهلي على فيتا كلوب

منح الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفين للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبي الفريق راحه من التدريبات الجماعية لمدة 5 أيام.

وتتوقف بطولة الدوري المصري بسبب ارتباط منتخب مصر، بمباراتي كينيا وجزر القمر، في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا.

وحقق النادي الأهلي، فوزا كبيرا على نظيرة فيتا كلوب الكونغولي، بثلاثة أهداف دون رد، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعقب الراحة يستأنف الفريق تدريباته الجماعية على ملعب مختار التتش، استعدادا لمواجهة المريخ السوداني، المقرر لها 2 إبريل في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

ويدخل منتخب مصر في معسكر مغلق اعتبارا من يوم ٢٠ مارس الجاري، استعدادًا لمواجهة كينيا وجزر القمر في ختام منافسات التصفيات.