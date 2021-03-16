Advertisements

عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد فوز الأهلي على فيتا كلوب

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:28 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements

منح الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفين للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبي الفريق راحه من التدريبات الجماعية لمدة 5 أيام.

 

وتتوقف بطولة الدوري المصري بسبب ارتباط منتخب مصر، بمباراتي كينيا وجزر القمر، في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا.

 

وحقق النادي الأهلي، فوزا كبيرا على نظيرة فيتا كلوب الكونغولي، بثلاثة أهداف دون رد، في  إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

وعقب الراحة يستأنف الفريق تدريباته الجماعية على ملعب مختار التتش، استعدادا لمواجهة المريخ السوداني، المقرر لها 2 إبريل في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

 

 ويدخل منتخب مصر في معسكر مغلق اعتبارا من يوم ٢٠ مارس الجاري، استعدادًا لمواجهة كينيا وجزر القمر في ختام منافسات التصفيات.

أخبار تهمك

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الفوز على فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة الا ربع

البترول تزف بشرى للمواطنين بشأن الغاز الطبيعي.. فيديو

منذ حوالي 10 ساعات

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ حوالي 3 ساعات

6 مكاسب حققها الأهلي بعد تخطي عقبة فيتا كلوب

منذ ساعة و 6 دقيقة

جماهير فيتا كلوب تعتدي على لاعبي الأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ضد الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. هطول أمطار غزيرة على ملعب مباراة الأهلي وفيتا كلوب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد فوز الأهلي على فيتا كلوب

منذ 18 دقيقة

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الأهلي أمام فيتا كلوب

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل - الأهلي يهز شباك فيتا كلوب بالهدف الثالث (فيديو)

منذ ساعتين و 7 دقيقة

وزير المالية يعلن موعد تطبيق الزيادات في الأجور والمعاشات (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

هل يتفادى لابورتا إعادة إنتخابات برشلونة ؟

منذ ساعة الا ربع

أبرزها "بابجي".. اتصالات البرلمان توصي بحجب الألعاب الإلكترونية العنيفة

منذ ثلث ساعة

عاجل.. إعلان أسعار وأنواع السيارات الملاكي المشاركة في مبادرة "إحلال المركبات المتقادمة"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:39 م

عاجل - الأهلي يهز شباك فيتا كلوب بالهدف الثالث (فيديو)

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الأهلي أمام فيتا كلوب

04:11 م

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

03:37 م

أبرزها "بابجي".. اتصالات البرلمان توصي بحجب الألعاب الإلكترونية العنيفة

06:23 م

جماهير فيتا كلوب تعتدي على لاعبي الأهلي

04:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار