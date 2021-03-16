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سيميوني يُجهز مفاجأة في تشكيل أتلتيكو ضد تشيلسي

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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حسم مدرب أتلتيكو مدريد، دييجو سيميوني، أمر تشكيلته المقرر أن يدفع بها أمام تشيلسي غدا الأربعاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويتطلع أتلتيكو لقلب الطاولة أمام "البلوز"، بعد الخسارة ذهابا في بوخارست (رومانيا) بهدف نظيف، حيث أقيمت المباراة هناك بسبب القيود المفروضة على الحدود الإسبانية جراء وباء كورونا.

وعلى الأرجح سيبدأ الروخيبلانكوس بالثنائي المكون من الظهير البرازيلي رينان لودي ولاعب الوسط ساؤول نيجيز في التشكيلة الأساسية غدا، بعد الاعتماد عليهما اليوم في مران الفريق الذي غاب عنه الفرنسي توماس ليمار.

ويعد لودي، الذي سيلعب في ناحية اليسار بتشكيلة سيميوني التي ستكون على الأرجح 4-4-2 والتي سيغيب عنها قلب الدفاع ماريو إيرموسو، وبالمثل ساؤول كلاعب وسط بدلا من ليمار، الوجهان الجديدان في تشكيلة "الروخيبلانكوس" التي تدرب عليها الفريق اليوم في آخر مران قبل التوجه للعاصمة البريطانية.

وغاب ليمار عن المران لليوم الثاني تواليا دون الكشف عما إذا كان يعاني من إصابة من عدمه، بينما عاد للتدريبات الأوروجوائي لوكاس توريرا بعد غيابه بالأمس.

وينتظر أن يدفع سيميوني أيضا في خط الهجوم بالبرتغالي جواو فيلكس للعب إلى جانب الهداف الأوروجوائي لويس سواريز، وخلفهما الرباعي ماركوس يورنتي، كوكي، ساؤول وكاراسكو.

بينما سيعتمد في خط الدفاع على الرباعي خوسيه خيمينيز، ستيفان سافيتش كقلبي دفاع، كيران تريبييه كظهير أيمن ولودي كظهير أيسر.

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