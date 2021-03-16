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بدرجات الحرارة.. بيان مهم من الأرصاد حول طقس الغد

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 17 مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وإليكم حالة الطقس المتوقعة:


طقس الأربعاء نهارًا:

- طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للدفء على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.

- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

حالة الأربعاء ليلًا:

- طقس بارد على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية:

- شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

- نشاط رياح على جنوب سيناء.

بدرجات الحرارة.. بيان مهم من الأرصاد حول طقس الغد
بدرجات الحرارة.. بيان مهم من الأرصاد حول طقس الغد

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