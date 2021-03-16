بدرجات الحرارة.. بيان مهم من الأرصاد حول طقس الغد



- طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للدفء على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.



- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.



- طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



حالة الأربعاء ليلًا:



- طقس بارد على كافة الأنحاء.



الظواهر الجوية:



- شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.



- نشاط رياح على جنوب سيناء.





أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 17 مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.وإليكم حالة الطقس المتوقعة:طقس الأربعاء نهارًا: