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بدرجات الحرارة.. بيان مهم من الأرصاد حول طقس الغد
الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:30 م
أمنية فوزي
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 17 مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.
وإليكم حالة الطقس المتوقعة:
طقس الأربعاء نهارًا:
- طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للدفء على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.
حالة الأربعاء ليلًا:
- طقس بارد على كافة الأنحاء.
الظواهر الجوية:
- شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.
- نشاط رياح على جنوب سيناء.
وإليكم حالة الطقس المتوقعة:
طقس الأربعاء نهارًا:
- طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للدفء على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.
حالة الأربعاء ليلًا:
- طقس بارد على كافة الأنحاء.
الظواهر الجوية:
- شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.
- نشاط رياح على جنوب سيناء.
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