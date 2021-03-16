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فوز العبور والشمس ومصر للتأمين وبهتيم بالقسم الثالث

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:33 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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تغلب فريق العبور على نظيرة قليوب بهدفين نظيفين بالجولة الـ 21 للمجموعة السادسة للقسم الثالث .

وحقق فريق الشمس فوزاً كبيراً على فريق الماظه بثلاثية نظيفة سجلها محمد عصام هدفين وأحمد شيكا هدف.
وفاز مصر للتأمين على فريق المرج بهدفين دون رد، وتغلب الغابة على طوخ بثلاثة أهداف مقابل هدف.

كما تمكن فريق ايروسبوت من تحقيق فوز صعب على فريق اسكو بهدف نظيف، وفاز فريق بهتيم على نظيرة فريق سراى القبه بهدفين مقابل هدف .

وفي المقابل تعادل فريق الأميرية مع فريق البلاستيك بهدف لمثله، وتختتم الجولة عصر الأربعاء بلقاء اتحاد الشرطة مع بنها .

ترتيب المجموعة السادسة

1- العبور 44 نقطة
2- الغابه 42 نقطة
3- بنها 40 نقطة
4- مصر للتأمين 38 نقطة
5- البلاستيك 37 نقطة
6- اسكو35 نقطة
7- الشمس 34 نقطة
8- اتحاد الشرطة 33 نقطة
9- طوخ 26 نقطة
10- المرج 25 نقطة
11- الأميرية 21 نقطة
12- بهتيم 20 نقطة
13- الماظه 20 نقطة
14- ايروسبوت 17 نقطة
15- قليوب 12 نقطة
16- سراى القبه 4 نقاط

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