ماجد الكدواني وروبي وأحمد مراد يطلقون مبادره "واحده جديده"





أطلقت الفنانة روبي، كليب أحدث اعمالها الغنائية بعنوان "واحدة جديدة" وهي ضمن مبادرة سنوية، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع نشر الفيديوهات الشهير "يويتوب".



وإيمانًا منها بدور المرأة المصرية تطلق "فيكتوري لينك" مبادرة سنوية تحت اسم "واحدة جديدة"، لاستعراض القصص الملهمة في حياة السيدات، وإلقاء الضوء على قضايا المساواة والتمكين الاجتماعي والاقتصادي لهن، وتشارك النجمة "روبي" في تلك المبادرة من خلال أغنية وفيديو كليب تحمل اسم "واحدة جديدة" وبمشاركة الفنان ماجد الكدواني، وذلك ايمانًا منهما بالمبادرة، وبالتحديات التي تواجه صورة المرأة في المجتمع.



ويدور الكليب حول امرأة تواجه محنة نفسية تغير مجرى حياتها ورغم تلك الصعوبات والتحديات فإنها تتحدى ذاتها وتقرر تغيير رؤيتها للحياة، وتحويل لحظات الألم إلى طاقة يمكن من خلالها الوصول إلى السعادة والثقة بالذات، بعد قراءة كتاب يبدل نظرتها لنفسها كامرأة مقهورة، حيث يركز الفيديو على جانب القراءة وأهمية تثقيف النفس واشباع العقل بالمعرفة وتأكيد دور الكتاب في تغيير حياة الإنسان للافضل.



وتم تصوير الفيديو كليب بأداء درامي راقي وبمشاركة الفنان ماجد الكدواني، بالتعاون مع شركة "تالنت ميديا" المنتجة للفنانة روبي لصاحبها المنتج وليد منصور ليتم إطلاقه في يوم المرأة المصرية بالتزامن مع يوم المرأة العالمي.الكليب برؤية فنية للكاتب أحمد مراد ومن إخراج حسام الحسيني، كلمات منة القيعي، وألحان عزيز الشافعي.

