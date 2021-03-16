الفئة العمرية وتأثيره على المرضعات.. معلومات يجب أن تعرفها عن لقاح كورونا

تواصل الدولة المصرية جهودها فى مواجهة جائحة كورونا، التى ظهرت فى مدينة ووهان الصينية، خلال شهر مارس من العام الماضى، أى قبل نحو عام، ثم سرعان ما انتشرت فى بقية دول العالم، مخلفة ملايين الضحايا بين مصابين ووفيات.



يأتى ذلك فى الوقت الذى حققت فيه مصر نجاحا عظيما فى مواجهة اجائحة، بإجراءات بدأت فور ظهور حالة الإصابة الأولى بفيروس كورونا المستجد، حين أعلنت الحكومة الإغلاق الجزئى، ثم تتابعت قراراتها بشأن إلزام المواطنين بارتداء الكمامات فى الأماكن العامة والمصالح الحكومية، ووسائل النقل الجماعى، وتحديد نسب إشغال للفنادق والمطاعم والكافيهات، وتغريم المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية ونسب الأإشغال، فضلا عن منع إقامة التجمعات، منعا لانتشار المرض، ومنها سرادقات العزاء سواء فى الشوارع أو فى دور المناسبات.



لم يقتصر دور الحكومة المصرية على ذلك فحسب، وإنما طورت الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة والسكان من قدرات المستشفيات لاستيعاب المرضى، واستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وعلاجهم، إلى جانب تنفيذ مبادرة رئيس الجمورية لمتابعة حالات العزل المنزلى، التى استهدفت رعاية مرضى كورونا ذوى الأعراض الخفيفة، الذين تقرر عزلهم فى المنازل.



وفور الإعلان عن التوصل للقاحات مضادة لفيروس كورونا، نجحت مصر فى توفير عدد من الجرعات، وبدأت فى تطعيم الأطقم الطبية، ثم بدأت بعد ذلك فى تطعيم المرضى وكبار السن باللقاح، ليادة المناعة المجتمعية ضد المرض.



وهناك بعض الأسئلة الشائعة التى تتعلق بلقاحات كورونا، من بينها الفئات العمرية المسموح لها بتناول اللقاح، ومدى مأمونيته على الحوامل، ترصدها "الفجر" فيما يلى من سطور:



- الفئة العمرية المسموح لها بالحصول على لقاح كورونا هى 16 سنة فما فوقها.



- بالنسبة لمرضى الحساسية المفرطة، لا يجب على من يعانون من الحساسية المفرطة التى تتطلب الإيبنفرين أخذ اللقاح.



- بالنسبة للسيدات الحوامل والمرضعات: لا تجد بيانات حول سلامة لقاحات "كوفيد - 19" لهن، لذا يفضل عدم تطعيم الحوامل والمرضعات بلقاح كورونا.



- إذا كانت المرأة تخطط للحمل، يجب عليها الانتظار مدة لا تقل عن 3 أشهر بعد الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا.



- الأعراض الجانبية للحوامل: لا توجد إحصاءات ودراسات كافية لمعرفة الاحتمالات التى يمكن حدوثها من عدمه، إذا حملت المرأة مباشرة بعد التطعيم بلقاح كورونا.



- طريقة أخذ اللقاح وعدد جرعاته: يؤخذ اللقاح عن طريق الحقن بالعضلات، حيث يتلقى الشخص جرعتين من اللقاح بفاصل زمنى يختلف باختلاف أنواع اللقاحات.



- مدة الحماية التى يوفرها اللقاح ضد الفيوس: حتى الآن، لم يتم تحديد الحماية التى يوفرها اللقاح.



- التطعيم بعد التعافى من كورونا: يمكن أن يحصل المتعافون من كورونا على اللقاح، لكن بعد تعافيهم من المرض بمدة لا تقل عن 3 أشهر.