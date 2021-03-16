Advertisements

الفئة العمرية وتأثيره على المرضعات.. معلومات يجب أن تعرفها عن لقاح كورونا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:33 م
بوابة الفجر
محمد عوده
Advertisements
تواصل الدولة المصرية جهودها فى مواجهة جائحة كورونا، التى ظهرت فى مدينة ووهان الصينية، خلال شهر مارس من العام الماضى، أى قبل نحو عام، ثم سرعان ما انتشرت فى بقية دول العالم، مخلفة ملايين الضحايا بين مصابين ووفيات.

يأتى ذلك فى الوقت الذى حققت فيه مصر نجاحا عظيما فى مواجهة اجائحة، بإجراءات بدأت فور ظهور حالة الإصابة الأولى بفيروس كورونا المستجد، حين أعلنت الحكومة الإغلاق الجزئى، ثم تتابعت قراراتها بشأن إلزام المواطنين بارتداء الكمامات فى الأماكن العامة والمصالح الحكومية، ووسائل النقل الجماعى، وتحديد نسب إشغال للفنادق والمطاعم والكافيهات، وتغريم المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية ونسب الأإشغال، فضلا عن منع إقامة التجمعات، منعا لانتشار المرض، ومنها سرادقات العزاء سواء فى الشوارع أو فى دور المناسبات.

لم يقتصر دور الحكومة المصرية على ذلك فحسب، وإنما طورت الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة والسكان من قدرات المستشفيات لاستيعاب المرضى، واستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وعلاجهم، إلى جانب تنفيذ مبادرة رئيس الجمورية لمتابعة حالات العزل المنزلى، التى استهدفت رعاية مرضى كورونا ذوى الأعراض الخفيفة، الذين تقرر عزلهم فى المنازل.

وفور الإعلان عن التوصل للقاحات مضادة لفيروس كورونا، نجحت مصر فى توفير عدد من الجرعات، وبدأت فى تطعيم الأطقم الطبية، ثم بدأت بعد ذلك فى تطعيم المرضى وكبار السن باللقاح، ليادة المناعة المجتمعية ضد المرض.

وهناك بعض الأسئلة الشائعة التى تتعلق بلقاحات كورونا، من بينها الفئات العمرية المسموح لها بتناول اللقاح، ومدى مأمونيته على الحوامل، ترصدها "الفجر" فيما يلى من سطور:

- الفئة العمرية المسموح لها بالحصول على لقاح كورونا هى 16 سنة فما فوقها.

- بالنسبة لمرضى الحساسية المفرطة، لا يجب على من يعانون من الحساسية المفرطة التى تتطلب الإيبنفرين أخذ اللقاح.

- بالنسبة للسيدات الحوامل والمرضعات: لا تجد بيانات حول سلامة لقاحات "كوفيد - 19" لهن، لذا يفضل عدم تطعيم الحوامل والمرضعات بلقاح كورونا.

- إذا كانت المرأة تخطط للحمل، يجب عليها الانتظار مدة لا تقل عن 3 أشهر بعد الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

- الأعراض الجانبية للحوامل: لا توجد إحصاءات ودراسات كافية لمعرفة الاحتمالات التى يمكن حدوثها من عدمه، إذا حملت المرأة مباشرة بعد التطعيم بلقاح كورونا.

- طريقة أخذ اللقاح وعدد جرعاته: يؤخذ اللقاح عن طريق الحقن بالعضلات، حيث يتلقى الشخص جرعتين من اللقاح بفاصل زمنى يختلف باختلاف أنواع اللقاحات.

- مدة الحماية التى يوفرها اللقاح ضد الفيوس: حتى الآن، لم يتم تحديد الحماية التى يوفرها اللقاح.

- التطعيم بعد التعافى من كورونا: يمكن أن يحصل المتعافون من كورونا على اللقاح، لكن بعد تعافيهم من المرض بمدة لا تقل عن 3 أشهر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة والسكان معلومات عن لقاح كورونا لقاحات كورونا لقاح كورونا جائحة كورونا

أخبار تهمك

عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد فوز الأهلي على فيتا كلوب

منذ 17 دقيقة

هل يتفادى لابورتا إعادة إنتخابات برشلونة ؟

منذ ساعة الا ربع

وزير المالية يعلن موعد تطبيق الزيادات في الأجور والمعاشات (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ حوالي 3 ساعات

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الفوز على فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة الا ربع

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ضد الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 5 ساعات

البترول تزف بشرى للمواطنين بشأن الغاز الطبيعي.. فيديو

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. هطول أمطار غزيرة على ملعب مباراة الأهلي وفيتا كلوب

منذ حوالي 7 ساعات

6 مكاسب حققها الأهلي بعد تخطي عقبة فيتا كلوب

منذ ساعة

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الأهلي أمام فيتا كلوب

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. إعلان أسعار وأنواع السيارات الملاكي المشاركة في مبادرة "إحلال المركبات المتقادمة"

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 23 ساعة

جماهير فيتا كلوب تعتدي على لاعبي الأهلي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل - الأهلي يهز شباك فيتا كلوب بالهدف الثالث (فيديو)

منذ ساعتين و 6 دقيقة

أبرزها "بابجي".. اتصالات البرلمان توصي بحجب الألعاب الإلكترونية العنيفة

منذ ثلث ساعة

موضوعات متعلقة

"صحة الإمارات" توفر تطعيم "كورونا" مجانًا في 5 مراكز

شاهد.. مستشار أمراض الباطنة في بريطانيا يكشف حقيقة وفاة 6 أشخاصة بسبب لقاح كورونا

3 فئات ممنوعة من استخدام لقاح فيروس كورونا

"الصحة" تعلن موعد البدء في تطعيم الفئات ذات الأولوية (فيديو)

قبيل التوسع في تطعيم المواطنين.. الفئات المستثناة من لقاح كورونا

بالتزامن مع وصول اللقاحات الصينية.. من هم الأشخاص الممنوعون من تلقي لقاح كورونا؟

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:39 م

عاجل - الأهلي يهز شباك فيتا كلوب بالهدف الثالث (فيديو)

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الأهلي أمام فيتا كلوب

04:11 م

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

03:37 م

جماهير فيتا كلوب تعتدي على لاعبي الأهلي

04:15 م

أبرزها "بابجي".. اتصالات البرلمان توصي بحجب الألعاب الإلكترونية العنيفة

06:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار