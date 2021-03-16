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عاجل - أشرف بن عياد يُفجر مفاجأة كبرى بشأن إعادة انتخابات برشلونة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:34 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أصبح خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، في مأزق كبير، حيث بات مطالبًا بدفع 125 مليون يورو خلال 24 ساعة فقط، وإلا سيتم إعادة الانتخابات مرة أخري بعد 10 أيامة من فوز لابورتا بالانتخابات.

وقال أشرف بن عياد  مراسل شبكة "بي إن سبورتس" الرياضية، في إسبانيا، أن جوان لابورتا سيحصل على الضمانات يوم الأربعاء وسيتم ترسيمه كرئيس لنادي برشلونة.

وتنص قوانين برشلونة على أن يدفع مجلس الإدارة المنتخب 10% من ميزانية النادي كضمان مالي خلال 10 أيام من فوز الرئيس بالانتخابات، وهو ما يعني أن على لابورتا ومجلس إدارته دفع 125 مليون يورو بحد أقصى يوم الأربعاء.

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لابورتا برشلونة اشرف بن عياد أنتخابات برشلونة

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