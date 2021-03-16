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فوز العياط والاتصالات والمعادي وإلغاء لقاء القومي بسبب تأخر الحكم

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:35 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد
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أسفرت نتائج مباريات الأسبوع العشرون بالمجموعة الخامسة، بالقسم الثالث، عن مفوز الإتصالات على جينيس بهدف دون مقابل سجله اللاعب محمد بهاء فى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة بعد ان كانت المباراة متجهة للتعادل.

بينما نجح العياط فى الفوز خارج ملعبه على الصيد، بهدفين مقابل هدف. سجل هدفي العياط كلا من مصطفي أمين فى الدقيقة 28 ومحمد سمير (حيرم) فى الدقيقة 73، وسجل للصيد أدهم ياسر فى الدقيقة 83.

وفاز المعادي على حلوان العام بملعبه بهدف دون مقابل سجله اللاعب محمد إبراهيم (شيكا).

فيما تأجلت لقاء مباراة القومي والبدرشين، بسبب وصول حكم المباراة أحمد عيد حكم متأخراً عن موعدها .

أما عن باقى النتائج، فجاء كالاتي:

مستقبل وطن 2-4 كاسكادا
بشتيل 0-2 أبو النمرس
أوسيم 1-2 جولدي
الصف 0-4 أكتوبر

ترتيب المجموعة الخامسة

1- الإتصالات 54 نقطة
2- القومي 37 نقطة
3- المعادي 37 نقطة
4- كاسكادا 36 نقطة
5- أبو النمرس 34 نقطة
6- جولدي 30 نقطة
7- العياط 28 نقطة
8- مستقبل وطن 27 نقطة
9- حلوان العام 23 نقطة
10- البدرشين 23 نقطة
11- بشتيل 19 نقطة
12- جينيس 17 نقطة
13- أوسيم 17 نقطة
14- أكتوبر 14 نقطة
15- الصيد 14 نقطة
16- الصف 13 نقطة

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