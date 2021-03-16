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نقل الممثلة فاطمة كشري إلى المستشفى (صورة)

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:51 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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تمر الفنانة فاطمة كشري بأزمة صحية دخلت على إثرها ألي أحد المستشفيات حسبما أعلن الريجيسير إبراهيم عمران عبر حسابه على فيسبوك.


ونشر الريجيسير والممثل إبراهيم عمران عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورة لفاطمة كشري من المستشفى وطالب محبيها بالدعاء لها، وكتب: "إلى كل أحبابي وأصدقائي أرجو الدعاء للفنانة والصديقة فاطمة كشري أن ربنا يشفيها ويقومها بالسلامة".


قدمت فاطمة كشري العديد من الأعمال منها"الكبير أوي" و"الواد سيد الشحات"، وكان أخر أعمالها مسلسل "عمر ودياب" عام 2020، مع علي ربيع ومصطفى خاطر والمخرج معتز التوني، ويسجل العمل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم كل منهما مسلسلين على حده، وهو إنتاج شركة سينرجى وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى.

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