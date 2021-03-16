Advertisements

أول تعليق من عبد الحفيظ بعد عبور الأهلي عقبة فيتا كلوب

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:40 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
أبدى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي،  سعادته بالفوز على فيتا كلوب الكونغولي بثلاثية نظيفة، في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن اللاعبين قدموا مباراة كبيرة، وسيطروا على مجريات اللقاء تمامًا.

وأضاف عبد الحفيظ أن الأهلي قدم مباراة جيدة في الجولة الماضية أمام فيتا كلوب، وكان يستحق الفوز، لكن عدم التوفيق حرم الفريق من الحصول على النقاط الثلاث، وهذه هي كرة القدم.

وأكد عبد الحفيظ أنه شعر بحماس وجدية لاعبي الأهلي قبل المباراة، حيث تعاهدوا على تحقيق الفوز، موجهًا الشكر لكل اللاعبين على المجهود الذي بذلوه خلال اللقاء، واللعب بشكل قوي على أرضية ملعب صعبة.

وطالب مدير الكرة بالأهلي بضرورة تحسين جودة الملاعب الإفريقية، في بطولة دوري الأبطال، التي تعتبر المسابقة الأهم على مستوى القارة، مؤكدًا أن الفريق تعامل بشكل جيد مع أرضية الملعب، والأجواء اليوم ساعدت اللاعبين على تقديم أداء جيد، بعكس الأيام السابقة التي شهدت ارتفاعا في درجات الحرارة.

وأوضح عبد الحفيظ أن ملعب الشهداء الذي احتضن اللقاء من النجيل الصناعي وتم إنشاؤه منذ 16 عامًا، ويحتوي على أرضية ترابية، تؤثر على اللاعبين في حالة ارتفاع درجات الحرارة.

وشدد مدير الكرة بالأهلي على أن الفريق لا يزال لديه مواجهات مهمة أمام المريخ السوداني ثم سيمبا التنزاني من أجل الصعود لدور الثمانية، ولا بد من التركيز واللعب بقوة من أجل تحقيق الفوز.

وأكد عبد الحفيظ أن شخصية الأهلي لا تتأثر بغياب أي لاعب، وسيظل الفريق محافظًا على هويته ورغبته في تحقيق الفوز، رغم افتقاد عدد من اللاعبين مثل علي معلول ومحمود وحيد ووليد سليمان وصلاح محسن وأكرم توفيق وناصر ماهر ورامي ربيعة، سواء بسبب الإصابات أو لأسباب أخرى، لكن الفريق يظل محافظًا على شخصيته ورغبته في تحقيق الفوز.

واختتم مدير الكرة بالأهلي تصريحاته مؤكدًا أن مواجهة فيتا كانت صعبة للغاية، خاصة أن الفريقين كان لديهم نفس عدد النقاط، وأي نتيجة بخلاف الفوز كانت ستصعب الأمور، لكن الأهلي نجح في تقديم مباراة كبيرة وحقق الانتصار بثلاثية نظيفة، وسيتم غلق صفحة المباراة، والاستعداد للمباريات المقبلة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. إعلان أسعار وأنواع السيارات الملاكي المشاركة في مبادرة "إحلال المركبات المتقادمة"

منذ حوالي 7 ساعات

أبرزها "بابجي".. اتصالات البرلمان توصي بحجب الألعاب الإلكترونية العنيفة

منذ ثلث ساعة

البترول تزف بشرى للمواطنين بشأن الغاز الطبيعي.. فيديو

منذ حوالي 10 ساعات

هل يتفادى لابورتا إعادة إنتخابات برشلونة ؟

منذ ساعة الا ربع

عاجل - الأهلي يهز شباك فيتا كلوب بالهدف الثالث (فيديو)

منذ ساعتين و 7 دقيقة

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الفوز على فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة الا ربع

6 مكاسب حققها الأهلي بعد تخطي عقبة فيتا كلوب

منذ ساعة و 6 دقيقة

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ حوالي 3 ساعات

جماهير فيتا كلوب تعتدي على لاعبي الأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الأهلي أمام فيتا كلوب

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. هطول أمطار غزيرة على ملعب مباراة الأهلي وفيتا كلوب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد فوز الأهلي على فيتا كلوب

منذ 18 دقيقة

وزير المالية يعلن موعد تطبيق الزيادات في الأجور والمعاشات (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ضد الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

موضوعات متعلقة

أول تعليق من الأهلي على قرعة دوري أبطال إفريقيا 2019

الأهلي يتدرب مرتين على ملعب مباراة فيتا كلوب

محمد يوسف: الخبرات سلاح الأهلي أمام فيتا كلوب

"تاكيس" يؤجل توقيع عقود وادي دجلة

الأهلي يعرقل صفقة الموسم على الزمالك

مفاجأة.. الأهلي يخطط للتعاقد مع نجمه السابق

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:39 م

عاجل - الأهلي يهز شباك فيتا كلوب بالهدف الثالث (فيديو)

أبرزها "بابجي".. اتصالات البرلمان توصي بحجب الألعاب الإلكترونية العنيفة

06:23 م

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الأهلي أمام فيتا كلوب

04:11 م

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

03:37 م

جماهير فيتا كلوب تعتدي على لاعبي الأهلي

04:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار