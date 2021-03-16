أول تعليق من عبد الحفيظ بعد عبور الأهلي عقبة فيتا كلوب

أبدى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، سعادته بالفوز على فيتا كلوب الكونغولي بثلاثية نظيفة، في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن اللاعبين قدموا مباراة كبيرة، وسيطروا على مجريات اللقاء تمامًا.





وأضاف عبد الحفيظ أن الأهلي قدم مباراة جيدة في الجولة الماضية أمام فيتا كلوب، وكان يستحق الفوز، لكن عدم التوفيق حرم الفريق من الحصول على النقاط الثلاث، وهذه هي كرة القدم.





وأكد عبد الحفيظ أنه شعر بحماس وجدية لاعبي الأهلي قبل المباراة، حيث تعاهدوا على تحقيق الفوز، موجهًا الشكر لكل اللاعبين على المجهود الذي بذلوه خلال اللقاء، واللعب بشكل قوي على أرضية ملعب صعبة.





وطالب مدير الكرة بالأهلي بضرورة تحسين جودة الملاعب الإفريقية، في بطولة دوري الأبطال، التي تعتبر المسابقة الأهم على مستوى القارة، مؤكدًا أن الفريق تعامل بشكل جيد مع أرضية الملعب، والأجواء اليوم ساعدت اللاعبين على تقديم أداء جيد، بعكس الأيام السابقة التي شهدت ارتفاعا في درجات الحرارة.





وأوضح عبد الحفيظ أن ملعب الشهداء الذي احتضن اللقاء من النجيل الصناعي وتم إنشاؤه منذ 16 عامًا، ويحتوي على أرضية ترابية، تؤثر على اللاعبين في حالة ارتفاع درجات الحرارة.





وشدد مدير الكرة بالأهلي على أن الفريق لا يزال لديه مواجهات مهمة أمام المريخ السوداني ثم سيمبا التنزاني من أجل الصعود لدور الثمانية، ولا بد من التركيز واللعب بقوة من أجل تحقيق الفوز.





وأكد عبد الحفيظ أن شخصية الأهلي لا تتأثر بغياب أي لاعب، وسيظل الفريق محافظًا على هويته ورغبته في تحقيق الفوز، رغم افتقاد عدد من اللاعبين مثل علي معلول ومحمود وحيد ووليد سليمان وصلاح محسن وأكرم توفيق وناصر ماهر ورامي ربيعة، سواء بسبب الإصابات أو لأسباب أخرى، لكن الفريق يظل محافظًا على شخصيته ورغبته في تحقيق الفوز.





واختتم مدير الكرة بالأهلي تصريحاته مؤكدًا أن مواجهة فيتا كانت صعبة للغاية، خاصة أن الفريقين كان لديهم نفس عدد النقاط، وأي نتيجة بخلاف الفوز كانت ستصعب الأمور، لكن الأهلي نجح في تقديم مباراة كبيرة وحقق الانتصار بثلاثية نظيفة، وسيتم غلق صفحة المباراة، والاستعداد للمباريات المقبلة.



