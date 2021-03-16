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السجن المشدد 5 سنوات لـ 4 أشخاص بتهمة اختطاف فتاة واغتصابها بالشرقية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:41 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها مساء اليوم 4 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهم بتهمة اختطاف فتاة واغتصابها.

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر ممدوح سليم، ومحمد ماهر رشاد، وسكرتارية محمد فاروق، وأحمد غريب.

وتعود أحداث القضية رقم 17962 لسنة 2020 جنايات منيا القمح والمقيدة برقم 2296 لسنة 2020 كلي جنوب الزقازيق حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقى مركز شرطة منيا القمح بلاغا باتهام"ياسر. ع. م " 22 عاما و" هيثم. م. ح " 21 عاما قهوجي مقيم بقرية بنشبل مركز الزقازيق و" كمال. م. ع. ع " 31 عاما نجار موبيليا مقيم ببنى شبل و" محمد. أ. أ " 34 عاما تاجر مقيم بقرية تل لحوين لأنهم خلال شهر مارس عام 2020 خطفوا المجني عليها" مها. ص. س " عن طريق التحايل بناء على اتفاق مسبق فيما بينهم بأن قام الأول بايهامهما برغبته في لقائها لتسليمها متعلقات خاصة بها والتي تحصل عليها من زوجها فاصطخبها لمحل ارتكاب الواقعة حال انتظار باقي المتهمين له وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى انهم حيث قام المتهمين من الاول وحتى الثالث بمواقعة المجني عليها بغير رضاها بأن اشهروا في وجهها سلاح أبيض مطواة وتهديدها مما بث الرعب في نفسها وقام كل منهم بالتناوب باغتصابها.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة 'أخطرت النيابة النيابة التى تولت التحقيق وأحالت المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.

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