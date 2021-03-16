عضو بالشيوخ يكشف تفاصيل الجولة الثانية من الحوار الفلسطيني بالقاهرة



قال اللواء أيمن عبد المحسن عضو مجلس الشيوخ إن مصر تضع القضية الفلسطينية في قمة الأولويات ولذلك تحرص على تفعيل المصالحة الفلسطينية وتستضيف جولة مفاوضات في القاهرة لمدة يومين.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الملفات المطروحة مهمة للغاية قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية بعد انقسام فلسطيني دام 14 سنة.



وتابع أن فلسطين عانت من الانقسام بين الضفة وغزة ووجود جهازي شرطة والهدف المصري هو تقريب وجهات النظر بهدف وضع الضوابط الأمنية لإجراء الانتخابات شهري مايو ويوليو المقبلين.

