بطلة مسرحية "هالة حبيبتي" تكشف أسباب اختفائها عن الساحة الفنية 30 عامًا



أعربت الفنانة هند حسني، بطلة مسرحية "هالة حبيبتي" مع الفنان الراحل فؤاد المهندس، عن سعادتها الغامرة بعد الانتشار الكبير لمقطع الفيديو الذي انتشر بشكل سريع على السوشيال ميديا وتظهر فيه مع المحاور الصحفي مفيد فوزي وحديثها عن النجاح الكبير الذي حققته مسرحية هالة حبيبتي مع الفنان فؤاد المهندس.



وأضافت "حسني"، خلال لقائها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء: "فرحتي الكبيرة جاءت من سعادة الجماهير التي ما زالت تفتكرني وتفتكر أعمالي وأنا طفلة من أكثر من 30 عاما مع اختلاف الأجيال والأعمال، وجعلتني طائرة من الفرح والسعادة.



وتابعت: "تقدمت في جامعة حلوان بكلية الآداب قسم مسرح ونجحت بتقدير جيد، وحصلت على كارنيه نقابة التمثيل وأصبحت نقابية، وتوقعت أن تنهال عليا العروض للمسلسلات والأفلام والمسرحيات ولكن لمدة 5 سنوات لم يصلني أي عروض لأعمال فنية على الإطلاق، فقررت الزواج والعمل المدني وإنجاب الأطفال".



