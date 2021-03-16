الهلال يهزم مركز شباب برج العرب في القسم الثالث



ليرفع فريق الهلال رصيدة للنقطة 23، ويتوقف رصيد شباب برج العرب عند النقطة السادسة.



وتستكمل مباريات الجولة عصر الأربعاء بـ 3 مباريات حيث يواجه فريق الزهور صاحب المركز الخامس ب20 نقطة فريق الحرية صاحب المركز الرابع برصيد 22 نقطة.



وعلي مركز شباب مطروح يواجه الشرطة صاحب المركز الثامن برصيد 7 نقاط فريق مطروح صاحب المركز السابع برصيد 8 نقاط.



كما يلاقي فريق مركز شباب الضبعة الوصيف برصيد 27 نقطة نظيرة فريق مركز شباب الحمام صاحب المركز السادس برصيد 16 نقطة.



ترتيب المجموعة الثانية عشر



1-مصري السلوم 27 نقطة

2- شباب الضبعة 24 نقطة

3- الحرية 22 نقطة

4- الزهور 20 نقطة

5- الهلال 20 نقطة

6- م.شباب الحمام 16 نقطة

7- مطروح 8 نقاط

8- الشرطة 7 نقاط

9- م.شباب برج العرب 6 نقاط

نجح الهلال في تحقيق الفوز علي مركز شباب برج العرب بهدفين مقابل لاشئ في إفتتاح مباريات الجولة الخامسة عشر للمجموعة الثانية عشر ب مطروح.