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الهلال يهزم مركز شباب برج العرب في القسم الثالث
الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:45 م
أحمد تيتو
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نجح الهلال في تحقيق الفوز علي مركز شباب برج العرب بهدفين مقابل لاشئ في إفتتاح مباريات الجولة الخامسة عشر للمجموعة الثانية عشر ب مطروح.
ليرفع فريق الهلال رصيدة للنقطة 23، ويتوقف رصيد شباب برج العرب عند النقطة السادسة.
وتستكمل مباريات الجولة عصر الأربعاء بـ 3 مباريات حيث يواجه فريق الزهور صاحب المركز الخامس ب20 نقطة فريق الحرية صاحب المركز الرابع برصيد 22 نقطة.
وعلي مركز شباب مطروح يواجه الشرطة صاحب المركز الثامن برصيد 7 نقاط فريق مطروح صاحب المركز السابع برصيد 8 نقاط.
كما يلاقي فريق مركز شباب الضبعة الوصيف برصيد 27 نقطة نظيرة فريق مركز شباب الحمام صاحب المركز السادس برصيد 16 نقطة.
ترتيب المجموعة الثانية عشر
1-مصري السلوم 27 نقطة
2- شباب الضبعة 24 نقطة
3- الحرية 22 نقطة
4- الزهور 20 نقطة
5- الهلال 20 نقطة
6- م.شباب الحمام 16 نقطة
7- مطروح 8 نقاط
8- الشرطة 7 نقاط
9- م.شباب برج العرب 6 نقاط
ليرفع فريق الهلال رصيدة للنقطة 23، ويتوقف رصيد شباب برج العرب عند النقطة السادسة.
وتستكمل مباريات الجولة عصر الأربعاء بـ 3 مباريات حيث يواجه فريق الزهور صاحب المركز الخامس ب20 نقطة فريق الحرية صاحب المركز الرابع برصيد 22 نقطة.
وعلي مركز شباب مطروح يواجه الشرطة صاحب المركز الثامن برصيد 7 نقاط فريق مطروح صاحب المركز السابع برصيد 8 نقاط.
كما يلاقي فريق مركز شباب الضبعة الوصيف برصيد 27 نقطة نظيرة فريق مركز شباب الحمام صاحب المركز السادس برصيد 16 نقطة.
ترتيب المجموعة الثانية عشر
1-مصري السلوم 27 نقطة
2- شباب الضبعة 24 نقطة
3- الحرية 22 نقطة
4- الزهور 20 نقطة
5- الهلال 20 نقطة
6- م.شباب الحمام 16 نقطة
7- مطروح 8 نقاط
8- الشرطة 7 نقاط
9- م.شباب برج العرب 6 نقاط
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