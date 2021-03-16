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الهلال يهزم مركز شباب برج العرب في القسم الثالث

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:45 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو
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نجح الهلال في تحقيق الفوز علي مركز شباب برج العرب بهدفين مقابل لاشئ في إفتتاح مباريات الجولة الخامسة عشر للمجموعة الثانية عشر ب مطروح.

ليرفع فريق الهلال رصيدة للنقطة 23، ويتوقف رصيد شباب برج العرب عند النقطة السادسة.

وتستكمل مباريات الجولة عصر الأربعاء بـ 3 مباريات حيث يواجه فريق الزهور صاحب المركز الخامس ب20 نقطة فريق الحرية صاحب المركز الرابع برصيد 22 نقطة.

وعلي مركز شباب مطروح يواجه الشرطة صاحب المركز الثامن برصيد 7 نقاط فريق مطروح صاحب المركز السابع برصيد 8 نقاط.

كما يلاقي فريق مركز شباب الضبعة الوصيف برصيد 27 نقطة نظيرة فريق مركز شباب الحمام صاحب المركز السادس برصيد 16 نقطة.

ترتيب المجموعة الثانية عشر 

1-مصري السلوم 27 نقطة
2- شباب الضبعة 24 نقطة
3- الحرية 22 نقطة
4- الزهور 20 نقطة
5- الهلال 20 نقطة
6- م.شباب الحمام 16 نقطة
7- مطروح 8 نقاط
8- الشرطة 7 نقاط
9- م.شباب برج العرب 6 نقاط

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