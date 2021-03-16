بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في حادث مروري بكفر الشيخ



أدي حادث تصادم سيارة علي طريق دسوق - كفر الشيخ، إلي إصابة 7 أشخاص بكدمات وجروح قطعية وعلي الفور هرعت سيارات الإسعاف إلي موقع الحادث وتم نقل جميع المصابين إلي مستشفي كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم.



حيث تلقي الدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق الإسعاف بكفر الشيخ، إخطارا، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص علي طريق دسوق كفر الشيخ، وأسفر عن إصابة 7 أشخاص وتم نقلهم لمستشفي كفر الشيخ العام بعد أن تم تقديم الإسعافات الأولية لهم.



والمصابين هم: أبو المجد حسن حسن، سلام أحمد إبراهيم، أحمد أحمد خضر، محمد إبراهيم عطية، أيه محمد عبد المطلب صلاح، منار محسن عوني، مها عبد العزيز عبد الرازق، وجارى إجراء الفحوصات الطبية والإسعافات لجميع المصابين داخل استقبال مستشفى كفر الشيخ العام.