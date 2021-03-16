Advertisements

بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في حادث مروري بكفر الشيخ

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:45 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
Advertisements

أدي حادث تصادم سيارة علي طريق دسوق - كفر الشيخ، إلي إصابة 7 أشخاص بكدمات وجروح قطعية وعلي الفور هرعت سيارات الإسعاف إلي موقع الحادث وتم نقل جميع المصابين إلي مستشفي كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم.

حيث تلقي الدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق الإسعاف بكفر الشيخ، إخطارا، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص علي طريق دسوق كفر الشيخ، وأسفر عن إصابة 7 أشخاص وتم نقلهم لمستشفي كفر الشيخ العام بعد أن تم تقديم الإسعافات الأولية لهم.

والمصابين هم: أبو المجد حسن حسن، سلام أحمد إبراهيم، أحمد أحمد خضر، محمد إبراهيم عطية، أيه محمد عبد المطلب صلاح، منار محسن عوني، مها عبد العزيز عبد الرازق، وجارى إجراء الفحوصات الطبية والإسعافات لجميع المصابين داخل استقبال مستشفى كفر الشيخ العام.

أخبار تهمك

الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

منذ يوم

عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد فوز الأهلي على فيتا كلوب

منذ ساعة الا ربع

البترول تزف بشرى للمواطنين بشأن الغاز الطبيعي.. فيديو

منذ حوالي 10 ساعة

6 مكاسب حققها الأهلي بعد تخطي عقبة فيتا كلوب

منذ ساعة و نصف

الكشف عن سر استبعاد نجم الأهلي من مواجهة فيتا كلوب

منذ نصف ساعة

جماهير فيتا كلوب تعتدي على لاعبي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أشرف بن عياد يُفجر مفاجأة كبرى بشأن إعادة انتخابات برشلونة

منذ 41 دقيقة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 6 ساعات

أبرزها "بابجي".. اتصالات البرلمان توصي بحجب الألعاب الإلكترونية العنيفة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إعلان أسعار وأنواع السيارات الملاكي المشاركة في مبادرة "إحلال المركبات المتقادمة"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الأهلي أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. هطول أمطار غزيرة على ملعب مباراة الأهلي وفيتا كلوب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

منذ ربع ساعة

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يهز شباك فيتا كلوب بالهدف الثالث (فيديو)

منذ ساعتين و 36 دقيقة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ضد الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 44 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:34 م

عاجل - أشرف بن عياد يُفجر مفاجأة كبرى بشأن إعادة انتخابات برشلونة

عاجل - الأهلي يهز شباك فيتا كلوب بالهدف الثالث (فيديو)

04:39 م

أبرزها "بابجي".. اتصالات البرلمان توصي بحجب الألعاب الإلكترونية العنيفة

06:23 م

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

03:37 م

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الأهلي أمام فيتا كلوب

04:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار