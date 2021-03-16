الكشف عن سر استبعاد نجم الأهلي من مواجهة فيتا كلوب





تغيب صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مباراة فريقه اليوم أمام فيتا كلوب الكونغولي حيث استبعده موسيماني من لقاء اليوم الذي فاز فيه الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة.





وفاز الأهلي عصر اليوم على فيتا كلوب الكونغولي بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





واشتكى صلاح محسن من آلام في العضلة الأمامية ليرفض الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني الاعتماد عليه أو تواجده على مقاعد البدلاء.





ورفع الأهلي بفوزه في مباراة اليوم رصيده إلى 7 نقاط ليحتل المركز الثاني في المجموعة خلف سيمبا التنزاني صاحب الصدارة.



