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هل تنجح إقامة الانتخابات بين الفصائل الفلسطينية؟.. برلماني يجيب

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:49 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القضية الفلسطينية من القضايا المهمة للدولة المصرية لما لها من بعد تاريخي وسياسي.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة" صدى البلد"، أن القضية الفلسطينية تمثل بعد قومي للدولة المصرية.

ولفت أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، إلى أن جميع الفصائل الفلسطينيين يجتمعون في القاهرة من أجل الاستعداد والتجهيز للانتخابات المقبلة.

وأردف أن هدف اجتماع الأشقاء الفلسطينيين في القاهرة يهدف أيضًا لتوحيد الشرعية الفلسطينية في كافة الاتجاهات ويعيد الدور المحوري والرئيسي لمنظمة التحرير الفلسطينية الجهة الرسمية المعترف بها دوليًا.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تبذل جميع المجهودات لتذليل العقبات التي تعيق إجراء انتخابات تؤدي إلى توحيد كل الفصائل الفلسطينيىة وإيجاد جهة شرعية منتخبة بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني.

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