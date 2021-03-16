Advertisements

تسلسل زمني.. كيف منعت إثيوبيا وصول الوساطة الرباعية للسد؟

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:52 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
Advertisements
على مدار الفترة الأخيرة، عملت إثيوبيا بأشكال مختلفة على رفض مقترح الوساطة الرباعية في ملف سد النهضة الذي قدمته السودان في ظل عناد أثيوبيا الذي حال بين توقيع اتفاق مرضي لكافة الأطراف.

في نهاية فبراير الماضي، طلب السودان بوجود وساطة رباعية في ملف مفاوضات سد النهضة على أن تمثل الوساطة في الاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، على أن تلعب الأطراف الأربعة دور وساطة وتسهيل في المفاوضات بدلًا عن الاكتفاء بدور المراقبين.

كما أعلنت مصر تأييدها لمقترح الوساطة الرباعية الذي دعا إليه السودان على خلفية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للخرطوم، والذي أكد خلالها أيضا رفضه لأي إجراء أحادي بشأن نهر النيل الأزرق.

ومنذ ٢٤ ساعة، تقدّم الخرطوم بطلب رسمي لكلٍ من الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، للتوسط في الخلافات المستمرة منذ نحو قرن من الزمان حول السد، لا سيّما المتعلقة بملئه وتشغيله.

أول رفض من إثيوبيا للمقترح
وفي 9 مارس الماضي، أعلنت الخارجية الإثيوبية، ىفض الوساطة الرباعية التي اقترحتها مصر والسودان، مؤكدة تمسكها بالوساطة الأفريقية، وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي: "أبلغنا الوفد الكونغولي بشأن موقفنا الرافض للوساطة الرباعية وتمسكنا بالوساطة الأفريقية".

وأوضح أن الوفد الكونغولي بشأن الوساطة في سد النهضة لم يطرح أي مبادرة حول عملية التفاوض المرتقبة وما نقله هو وجهة النظر المصرية والسودانية، متابعا: "لا يمكن أن يتم إقحام أطراف أخرى في مفاوضات سد النهضة في ظل قيام وساطة أفريقية يجب أن تحترم وإعطاؤها فرصة للنجاح".

التمسك بالاتحاد الافريقي فقط
وخلال الساعات الأخيرة، قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دنيا مفتي، إن بلاده لم تتلق حتى الآن أي معلومات بشأن الوساطة الرباعية التي طلبها السودان، مشيرا إلى استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات في أي وقت، على أن تحترم كافة الأطراف الاتحاد الأفريقي ودوره في الوساطة.

وأوضح: "لدينا علاقات جيدة مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة. لكن يظل مبدأنا قيام الاتحاد الأفريقي بدوره"، متابعا:  "حتى الآن لم تُطرح أي أسئلة بشأن الاتفاق الرباعي بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة بشأن سد النهضة".

أخبار تهمك

الكشف عن سر استبعاد نجم الأهلي من مواجهة فيتا كلوب

منذ نصف ساعة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إعلان أسعار وأنواع السيارات الملاكي المشاركة في مبادرة "إحلال المركبات المتقادمة"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

منذ ربع ساعة

الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

منذ يوم

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ضد الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الأهلي أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 3 ساعات

بكلمات قوية.. موسيماني يعلق على فوز الأهلي العريض أمام فيتا كلوب

منذ ثلث ساعة

عاجل - أشرف بن عياد يُفجر مفاجأة كبرى بشأن إعادة انتخابات برشلونة

منذ 41 دقيقة

عاجل - الأهلي يهز شباك فيتا كلوب بالهدف الثالث (فيديو)

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. هطول أمطار غزيرة على ملعب مباراة الأهلي وفيتا كلوب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد فوز الأهلي على فيتا كلوب

منذ ساعة الا ربع

6 مكاسب حققها الأهلي بعد تخطي عقبة فيتا كلوب

منذ ساعة و نصف

جماهير فيتا كلوب تعتدي على لاعبي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أبرزها "بابجي".. اتصالات البرلمان توصي بحجب الألعاب الإلكترونية العنيفة

منذ أقل من ساعة

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:34 م

عاجل - أشرف بن عياد يُفجر مفاجأة كبرى بشأن إعادة انتخابات برشلونة

عاجل - الأهلي يهز شباك فيتا كلوب بالهدف الثالث (فيديو)

04:39 م

أبرزها "بابجي".. اتصالات البرلمان توصي بحجب الألعاب الإلكترونية العنيفة

06:23 م

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

03:37 م

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الأهلي أمام فيتا كلوب

04:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار