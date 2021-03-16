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في 8 خطوات.. كيفية التسجيل في مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة والجنين

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:56 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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تحظى المرأة المصرية باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، التى تسعى إلى تمكين المرأة، والدفع بها إلى مواقع المسؤولية، إيمانا بدورها الذى تلعبه فى بناء مصر الحديثة.

ودائما ما يقف الرئيس عبد الفتاح السيسى نصيرا للمرأة، وقضاياها المختلفة، ولعل خير دليل على ذلك تمثيل المرأة فى المناصب المختلفة، وفى الحكومة بـ8 وزيرات، بالإضافة إلى تولى المرأة منصب المحافظ للمرة الأولى فى عهده.

كما يولى الرئيس السيسى اهتماما كبيرا لدعم صحة المرأة، من خلال مبادرات صحية عدة، يتم تدشينها، وتعمل على تنفيذها وزارة الصحة والسكان، بهدف توقيع الكشف على السيدات، ودعمهن من الناحية الطبية كلما استدعى الأمر ذلك، فى إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة".

ومن بين المبادات الرئاسية التى تم تدشينها خصيصا لرعاية المرأة، مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة والجنين.

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" كيف يمكن التسجيل في مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة والجنين:

- ينبغى على السيدة التوجه إلى أقرب وحدة صحية.

- يتم تسجيل بيانات السيدة على برنامج المبادرة.

- يتم تسجيل البيانات الشخصية على الكارت.

- بعد ذلك يتم قياس الطول والوزن وضغط الدم.

- ثم يتم إجراء تحليل السكر والفيروسات "نقص المناعة البشرى، والزهرى، والالتهاب الكبدى B".

- يتم تسجيل نتائج التحاليل على الكارت.

- يتم إدخال النتائج على برنامج التسجيل.

- إذا كانت النتيجة متفاعل أو يوجد ارتفاع بالسكر، يتم تسجيل مكان الإحالة على الكارت وتسليمه للسيدة، أما إذا كانت النتيجة سلبية، فيتم تسليم الكارت للسيدة واستكمال خدمات رعاية الحمل.

جدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية تقدم 7 خدمات للعناية بصحة الأم والجنين، تتمثل فى: التوعية الصحية للسيدات الحوامل، وقياس الوزن والطول، وقياس ضغط الدم، وتحليل السكر، وتحليل للكشف عن الإصابة ببكتيريا الزهرى (TP)، وتحليل فيروس الالتهاب الكبد B، وتحليل فيروس نقص المناعة البشرى (HIV).

وتقدم المبادرة خدماتها بالمجان من خلال 3540 وحدة صحية ومركزا طبيا فى جميع محافظات الجمهورية.

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