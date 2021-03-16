بكلمات قوية.. موسيماني يعلق على فوز الأهلي العريض أمام فيتا كلوب

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت اليوم، ضمن الجولة الرابعة في المجموعة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب مباراة فيتا كلوب: «قدمنا مباراة جيدة اليوم، ونجحنا في استغلال الفرص التي أتيحت لنا خلال اللقاء. الأهلي فرض شخصيته وأسلوبه على المباراة منذ بدايتها».

وأضاف: «كنت واثقًا من الفوز، لأن الأهلي يضم لاعبين على مستوى عالٍ من الكفاءة والخبرة والقدرات العالية، التي تمكنهم من التغلب على أية صعوبات».

وواصل: «لا أقول ذلك لأننا فزنا اليوم بثلاثة أهداف خارج ملعبنا، بل قلت ذلك بعد مباراة الجولة الثالثة التي تعادلنا فيها بهدفين لمثلهما في القاهرة».

وأكد موسيماني أن كرة القدم تمنح عشاقها دروسًا رائعة باستمرار. في القاهرة لاحت لنا فرص كثيرة وخرجنا متعادلين، وفي الكونغو سنحت لنا فرص أقل وفزنا بثلاثية نظيفة.

وأكمل موسيماني: «الأهلي يمتلك جيلًا رائعًا من اللاعبين، نجحوا في التتويج بثلاث بطولات الموسم الماضي، فضلًا عن التتويج ببرونزية مونديال الأندية الأخير».

وقال المدير الفني: «واجهنا ظروفًا صعبة في الكونغو، من درجة حرارة عالية ورطوبة مرتفعة وملعب من نجيل صناعي، لكننا في الأهلي لا نبحث عن الأعذار. نلعب دائما للفوز دون النظر لمثل هذه الأمور، لذلك دخلنا مباراة فيتا كلوب بدافع الفوز فقط، وهو ما تحقق في النهاية بفضل عزيمة اللاعبين وإصرارهم على الفوز والعودة للقاهرة بالنقاط الثلاث».