بكلمات قوية.. موسيماني يعلق على فوز الأهلي العريض أمام فيتا كلوب
أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم
بالنادي الأهلي، على سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة، في المباراة التي
أقيمت اليوم، ضمن الجولة الرابعة في المجموعة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال
إفريقيا.
وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب مباراة فيتا كلوب:
«قدمنا مباراة جيدة اليوم، ونجحنا في استغلال الفرص التي أتيحت لنا خلال اللقاء. الأهلي
فرض شخصيته وأسلوبه على المباراة منذ بدايتها».
وأضاف: «كنت واثقًا من الفوز، لأن الأهلي يضم لاعبين على
مستوى عالٍ من الكفاءة والخبرة والقدرات العالية، التي تمكنهم من التغلب على أية صعوبات».
وواصل: «لا أقول ذلك لأننا فزنا اليوم بثلاثة أهداف خارج
ملعبنا، بل قلت ذلك بعد مباراة الجولة الثالثة التي تعادلنا فيها بهدفين لمثلهما في
القاهرة».
وأكد موسيماني أن كرة القدم تمنح عشاقها دروسًا رائعة
باستمرار. في القاهرة لاحت لنا فرص كثيرة وخرجنا متعادلين، وفي الكونغو سنحت لنا فرص
أقل وفزنا بثلاثية نظيفة.
وأكمل موسيماني: «الأهلي يمتلك جيلًا رائعًا من اللاعبين،
نجحوا في التتويج بثلاث بطولات الموسم الماضي، فضلًا عن التتويج ببرونزية مونديال الأندية
الأخير».
وقال المدير الفني: «واجهنا ظروفًا صعبة في الكونغو، من درجة
حرارة عالية ورطوبة مرتفعة وملعب من نجيل صناعي، لكننا في الأهلي لا نبحث عن الأعذار.
نلعب دائما للفوز دون النظر لمثل هذه الأمور، لذلك دخلنا مباراة فيتا كلوب بدافع
الفوز فقط، وهو ما تحقق في النهاية بفضل عزيمة اللاعبين وإصرارهم على الفوز والعودة
للقاهرة بالنقاط الثلاث».