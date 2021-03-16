بعد غياب طويل.. إبراهيموفيتش يعود لمنتخب السويد

كشفت تقارير صحفية عالمية أنه هناك تطور بشأن مشاركة زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان مع منتخب بلاده أثناء فترة التوقف الدولي المقبل.

وأكدت شبكة بي إن سبورت العالمية أن إبراهيموفيتش تلقى دعوة مسبقة من المدير الفني للسويد من أجل الإنضمام إلى المنتخب في فترة التوقف المقبل.

وأفادت الشبكة العالمية بأن المنتخب السويدي سيخوض 3 مواجهات أثناء فترة التوقف الدولي في نهاية مارس الحالي أمام كلاً من كوسوفو وجورجيا في تصقات كأس العالم 2022 بالإضافة الى مباراة ودية أمام أستونيا.

وأشارت الشبكة العالمية إلى أن إبراهيموفيتش كان الهداف التاريخي للمنتخب السويدي وأعلن اعتزله دولياً عقب نهائيات كأس أمم أوروبا عام 2016 علماً بانه خاض 116 مباراة وسجل 62 هدفاً.