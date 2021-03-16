عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، تشكيل الفريق أمام الترجي الرياضي التونسي، في اللقاء المقرر له اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.





وجاء التشكيل الرسمي للزمالك كالتالي :





حراسة المرمي : محمود جنش





خط الدفاع : أحمد عيد – محمود علاء – محمود الونش – عبد الله جمعة





خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي





خط الهجوم : احمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي – يوسف أوباما.





خط الهجوم : أسامة فيصل









ويلتقي الزمالك مع نظيره الترجي على ستاد القاهرة الدولي بدون حضور جماهير، في تمام الساعة التاسعة مساء، حيث يحتل الزمالك المركز الثالث من ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، بينما يتصدر الترجي التونسي برصيد ٧ نقاط.



