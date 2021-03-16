تقييم شركة أكسيا للاستثمار في مجال تداول السلع والمعادن الثمينة

هناك العديد من الشركات التي توفر خدمات تداول السلع والمعادن الثمينة وأزواج العملات الأجنبية (الفوركس) والأسهم، ولكن لا تقدم كل هذه الشركات خدمات متميزة من ناحية المنصات المتقدمة والدعم الفني وتكلفة التداول المنخفضة، ولذلك سنتحدث في هذا التقييم عن شركة عريقة تقدم لك هذه الخدمات وسنستعرض أهم المنافع التي تحصل عليها عند تداولك مع هذه الشركة، لكي نوفر عليك عناء البحث الطويل والتجربة المكلفة.

شركة أكسيا للاستثمار

تحمل أكسيا للاستثمار ترخيصاً لتقديم الخدمات المالية عن طريق الشركة الأم وهذا الترخيص معطى من هيئة الخدمات المالية في سيشيل، ويعني أن الشركة قانونية وتلتزم بالتشريعات المالية وبالإجراءات الصارمة التي تهدف لحماية الزبون.

يتوفر الدعم الفني لدى أكسيا بعدة طرق ومنها الهاتف والبريد الالكتروني والدردشة، كما تستطيع التحدث مع الخبراء لدى أكسيا بعدة لغات، حيث إنهم سيجيبون عن أسئلتك المختلفة ويقدمون الحلول للمشاكل التي تواجهها، وعادة ما تكون الاستجابة في فترة قصيرة للغاية.

إن شركةهي شركة للخدمات المالية تقدم خدماتها للعالم العربي وللعديد من البلدان الأخرى (حيث يتوفر الدعم الفني باللغات العربية والإنكليزية والإسبانية)، وأهم هذه الخدمات خدمات التداول في الأسواق المالية المختلفة، حيث تتيح الشركة تداول ما يزيد عن ٤٠٠ أصل مالي، وتسعى الشركة لأن تقدم أفضل تجربة تداول لعملائها من كافة النواحي، ولهذا تقدم أفضل مستويات الدعم الفني والمنصات الحديثة التي تحوي كل ما تحتاجه للتداول، بالإضافة إلى الخدمات التعليمية المتنوعة وخدمات تحليل الأسواق والتوصيات وغيرها، وبهذا تساعد المتداول بشتى الطرق على تحقيق أهدافه المالية.

تداول السلع مع أكسيا للاستثمار





هناك عدة أنواع من الأصول التي يمكنك تداولها مع أكسيا للاستثمار، ومنها:

- الأسهم: تعتبر الأسهم أصولاً جيدة للتداول بشكل عام على الأمد الطويل حيث يمكنك أن تفتح الصفقات وتتركها لعدة أسابيع أو أشهر ريثما تنمو قيمتها وتتوفر الأسهم العالمية والمحلية مع أكسيا من خلال العقود مقابل الفروقات.

- أزواج العملات الأجنبية (الفوركس): تعتبر هذه الأزواج مناسبة لاقتناص الفرص اليومية، حيث إنها تتقلب بشكل كبير ويمكن أن تتحرك بعض الأزواج ١٠٠ نقطة في اليوم خاصة في فترات الأخبار المهمة مثل تقرير الوظائف الأمريكي، وتتوفر الأزواج الرئيسية والثانوية وأزواج العملات النادرة لدى أكسيا للتداول من خلال العقود مقابل الفروقات.

- المؤشرات: تستخدم المؤشرات كمقياس لأداء الأسواق بشكل عام فمثلاً يمكنك استخدام مؤشر ستاندرد أند بورز لقيس أداء البورصات الأمريكية، ويمكنك تداول المؤشرات العالمية والمحلية مع أكسيا للاستثمار من خلال العقود مقابل الفروقات.

السلع والبضائع الثمينة: هناك عدة أنواع من السلع ومنها السلع الزراعية مثل القمح والذرة والقهوة وسلع الطاقة مثل النفط والغاز والمعادن كالبلاتينيوم والألمنيوم والنحاس، وكذلك المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة، ويمكنك تداول السلع مع أكسيا للاستثمار من خلال العقود مقابل الفروقات. السلع والبضائع الثمينة: هناك عدة أنواع من السلع ومنها السلع الزراعية مثل القمح والذرة والقهوة وسلع الطاقة مثل النفط والغاز والمعادن كالبلاتينيوم والألمنيوم والنحاس، وكذلك المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة، ويمكنكمن خلال العقود مقابل الفروقات.









آخر أخبار السلع والمعادن الثمينة:

تعتبر السلع الزراعية مثل القمح والشعير والذرة من السلع الغذائية الرئيسية، والطلب عليها مرن أي إنه لا يتأثر بشكل كبير بالتغيرات في الأسعار، وترتفع أسعار بعض هذه السلع مثل القمح والذرة منذ عدة أشهر وليس من المتوقع أن تنخفض أسعار هذه السلع بشكل كبير مع وجود الطلب العالمي عليها، وتعتبر هذه السلع الغذائية سلعاً جيدة يمكنك إضافتها إلى استثماراتك بهدف تنويع المحفظة المالية.

أما المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة فهي حالياً في فترة تراجع إلى حد ما وليس لها اتجاه واضح، فقد هبط سعر الذهب بشكل كبير مؤخراً إلى مستويات ١٧٢٥ دولار للأونصة الواحدة بعد أن صعد فوق مستويات ٢٠٠٠ دولار أمريكي، ويعود هذا الهبوط في جزء منه إلى عودة الإقبال على المخاطر في الأسواق العالمية، ويعتبر الذهب بشكل عام سلعة جيدة للاستثمار على الأمد الطويل (أي عدة سنوات)





التلخيص:

إن تجربة التداول مع أكسيا تجربة مميزة للغاية حيث تتوفر لك كل الوسائل التي تساعدك على تحقيق أهدافك ومنها المنصات المتقدمة والحديثة والدعم الفني، كما إن الشركة مرخصة وقانونية بالكامل وتعتني بأمن وأمان المتداولين بشكل كبير، وتقييمنا للشركة إيجابي للغاية.