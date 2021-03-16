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السيد سالم لـ "الفجر الرياضي" : الاتحاد فريق كبير.. واشكر حسام حسن على ثقته

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:04 م
بوابة الفجر
سارة منتصر
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تحدث "الفجر الرياضي"، مع السيد سالم لاعب الاتحاد السكندري الحالي، بعد تحقيق زعيم الثغر فوزًا هامًا على البنك الأهلى بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم. 

وأكد السيد سالم، على أهمية الثلاث نقاط من مباراة البنك الأهلي، متمنيا التوفيق في القادم وإنهاء الدوري في المربع الذهبي. 

واضاف :" نادي الاتحاد نادي كبير ودايما بيلعب على المكسب ولسه بدري على نهاية الدوري، قفلنا صفحة البنك وهنفتح صفحة المقاولون العرب آخر ماتش في الدور الأول وبعدها هنركز أكتر في الدور التاني وبتمنى اننا نستمر على نفس المستوى". 

وتابع :" ثقة الجهاز الفني خلتني ألعب النهاردة في مركز غير مركزي المعتاد ودي ثقة اعتز بيها"، موجها كل الشكر لحسام حسن المدير الفني والجهاز بالكامل. 

واختتم حديثه :" سيراميكا كليوباترا من أقوى الفرق في الدوري المصري هذا الموسم وعامل طفرة كبيرة كفريق لسه صاعد للدوري الممتاز ".

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