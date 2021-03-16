تونس: 70 ألف جرعة أسبوعيا من لقاح كورونا تصل الشهر المقبل





أكد وزير الصحة التونسي، فوزي مهدي، اليوم الثلاثاء، أن شحنات أسبوعية بـ70 ألف جرعة من لقاح كورونا ستصل تونس بداية من شهر أبريل 2021 في وقت تطمح فيه وزارة الصحة إلى تلقيح 50 بالمائة من التونسيين قبل نهاية العام الحالي.





وأعلن الوزير خلال اللّقاء الدوري الإعلامي الذي نظمته الوزارة حول مستجدات جائحة كورونا، أن شحنة تقدر بـ93 ألف و600 جرعة من لقاح فايزر الأمريكي تصل غدا الأربعاء إلى تونس، لافتا إلى أن شحنة أخرى من المرتقب وصولها قريبا تشمل 136 ألف جرعة من استرازينيكا البريطاني.





وتشمل الشحنات المبرمج استجلابها، شحنة تناهز 200 ألف جرعة من لقاح سينوفاك الصيني مقدمة في شكل هبة من جمهورية الصين الشعبية، كما من المبرمج أن تفد الى تونس شحنات أخرى من لقاحي سبوتنيك الروسي واسترازينيكا، حسب ما ذكره الوزير.





وأكد أن الوزارة ستقوم بمجهود لحث المواطنين على الاقبال على التلاقيح من أجل احتواء الجائحة، منبها، من أن انتشار سلالات متحورة جينيا للفيروس التاجي ينطوي على مخاطر تنذر بامكانية عودة الانتشار السريع للمرض.





في المقابل لاحظ المتحدث، استمرار تسجيل بوادر تحسن الوضع الصحي، لافتا، الى أن معدل الوفيات اليومي تقلص الى 24 حالة وفاة حاليا مقابل 41 حالة وفاة في فيفري الماضي.





وانخفضت نسبة اشغال أسرة الانعاش الى 65 بالمائة مقابل 85 بالمائة مع نفس الفترة، فيما تراجعت نسبة استغلال أسرة الأوكسجين الى النصف في ذات الفترة.





ومن جهته أكد مدير معهد باستور وعضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا هاشمي الوزير، أن تونس سجلت حوالي 30 حالة إصابة بالسلالة البريطانية المتحورة لفيروس كورونا موزعة على ولايات تونس والقصرين وسليانة وباجة، محذرا، من أن مخاطر هذه السلالة المتحورة تتمثل في سرعة الانتشار وقدرتها على تسجيل حالات للاصابات الخطيرة بالمرض.



