Advertisements

تونس: 70 ألف جرعة أسبوعيا من لقاح كورونا تصل الشهر المقبل

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:57 م
بوابة الفجر
Advertisements

أكد وزير الصحة التونسي، فوزي مهدي، اليوم الثلاثاء، أن شحنات أسبوعية بـ70 ألف جرعة من لقاح كورونا ستصل تونس بداية من شهر أبريل 2021 في وقت تطمح فيه وزارة الصحة إلى تلقيح 50 بالمائة من التونسيين قبل نهاية العام الحالي.

وأعلن الوزير خلال اللّقاء الدوري الإعلامي الذي نظمته الوزارة حول مستجدات جائحة كورونا، أن شحنة تقدر بـ93 ألف و600 جرعة من لقاح فايزر الأمريكي تصل غدا الأربعاء إلى تونس، لافتا إلى أن شحنة أخرى من المرتقب وصولها قريبا تشمل 136 ألف جرعة من استرازينيكا البريطاني.

وتشمل الشحنات المبرمج استجلابها، شحنة تناهز 200 ألف جرعة من لقاح سينوفاك الصيني مقدمة في شكل هبة من جمهورية الصين الشعبية، كما من المبرمج أن تفد الى تونس شحنات أخرى من لقاحي سبوتنيك الروسي واسترازينيكا، حسب ما ذكره الوزير.

وأكد أن الوزارة ستقوم بمجهود لحث المواطنين على الاقبال على التلاقيح من أجل احتواء الجائحة، منبها، من أن انتشار سلالات متحورة جينيا للفيروس التاجي ينطوي على مخاطر تنذر بامكانية عودة الانتشار السريع للمرض.

في المقابل لاحظ المتحدث، استمرار تسجيل بوادر تحسن الوضع الصحي، لافتا، الى أن معدل الوفيات اليومي تقلص الى 24 حالة وفاة حاليا مقابل 41 حالة وفاة في فيفري الماضي.

وانخفضت نسبة اشغال أسرة الانعاش الى 65 بالمائة مقابل 85 بالمائة مع نفس الفترة، فيما تراجعت نسبة استغلال أسرة الأوكسجين الى النصف في ذات الفترة.

ومن جهته أكد مدير معهد باستور وعضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا هاشمي الوزير، أن تونس سجلت حوالي 30 حالة إصابة بالسلالة البريطانية المتحورة لفيروس كورونا موزعة على ولايات تونس والقصرين وسليانة وباجة، محذرا، من أن مخاطر هذه السلالة المتحورة تتمثل في سرعة الانتشار وقدرتها على تسجيل حالات للاصابات الخطيرة بالمرض.

أخبار تهمك

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الأهلي أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن سر استبعاد نجم الأهلي من مواجهة فيتا كلوب

منذ أقل من نصف ساعة

6 مكاسب حققها الأهلي بعد تخطي عقبة فيتا كلوب

منذ ساعة و نصف

الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

منذ يوم

أبرزها "بابجي".. اتصالات البرلمان توصي بحجب الألعاب الإلكترونية العنيفة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إعلان أسعار وأنواع السيارات الملاكي المشاركة في مبادرة "إحلال المركبات المتقادمة"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

منذ 14 دقيقة

عاجل - أشرف بن عياد يُفجر مفاجأة كبرى بشأن إعادة انتخابات برشلونة

منذ 39 دقيقة

عاجل - الأهلي يهز شباك فيتا كلوب بالهدف الثالث (فيديو)

منذ ساعتين و 34 دقيقة

البترول تزف بشرى للمواطنين بشأن الغاز الطبيعي.. فيديو

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 6 ساعات

جماهير فيتا كلوب تعتدي على لاعبي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد فوز الأهلي على فيتا كلوب

منذ ساعة الا ربع

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ضد الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 42 دقيقة

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. هطول أمطار غزيرة على ملعب مباراة الأهلي وفيتا كلوب

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:34 م

عاجل - أشرف بن عياد يُفجر مفاجأة كبرى بشأن إعادة انتخابات برشلونة

عاجل - الأهلي يهز شباك فيتا كلوب بالهدف الثالث (فيديو)

04:39 م

أبرزها "بابجي".. اتصالات البرلمان توصي بحجب الألعاب الإلكترونية العنيفة

06:23 م

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

03:37 م

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الأهلي أمام فيتا كلوب

04:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار