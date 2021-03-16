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الأهلي يواصل الهيمنة على القارة السمراء ويحقق انتصاره رقم 41 خارج ملعبه بالبطولات القارية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:08 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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تغلب فريق الأهلي على فريق فيتا كلوب الكونغولي بنتيجة 3 – 0 في المباراة التي جرت بينهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

قص محمد شريف أهداف المباراة في الدقيقة 8، وأضاف محمد مجدي أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 19، وسجل طاهر محمد طاهر الهدف الثالث للمارد الأحمر بالدقيقة 78، لينعش الفريق آماله في التأهل للدور ربع النهائي للبطولة القارية.

وارتفع رصيد الأهلي إلى 7 نقاط ويحتل المركز الثاني بالمجموعة، خلف فريق سيمبا التنزاني صاحب الصدارة برصيد 10 نقاط، ويأتي فريق فيتا كلوب بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويتذيل المريخ الترتيب بنقطة وحيدة.

وأصبح هذا الفوز الأول للأهلي وللأندية المصرية على الأراضي الكونغولية طوال تاريخ مشاركتهم في البطولات الإفريقية، مقابل 16 انتصارًا لأندية الكونغو، و6 تعادلات.

41 انتصارًا للأهلي خارج ملعبه في إفريقيا:

الأهلي حقق انتصاره رقم 41 خارج ملعبه في بطولات إفريقيا ليصبح من أكثر الأندية تحقيقًا للانتصارات الإفريقية خارج الديار في تاريخ البطولات القارية، وذلك من إجمالي 182 مباراة لعبها خارج أرضه،  حيث خسر 73 مباراة أخرى، وتعادل في 68 مباراة.

بينما ثلاثية فيتا كلوب الكونغولي رفعت رصيد أهداف الأهلي خارج ملعبه في بطولات إفريقيا إلى 139 هدفًا، واستقبلت شباكه 181 هدفًا.

وخاض فريق الأهلي بشكل عام 373 مباراة في بطولات إفريقيا، حقق 191 انتصارًا وسجل 569 هدفًا، وخسر 84 مباراة واستقبلت شباكه 283 هدفًا، وحسم التعادل نتيجة 97 مباراة للفريق الأحمر.

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