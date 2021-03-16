Advertisements

تفاصيل عرض الأجهزة الكهربائية للصحفيين وأسرهم

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:05 م
نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
Advertisements

أعلن الزميل مساعد الليثي المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، عن تقدمه بنسخة من خطاب الموافقة على عرض مجموعة GMC لتوريد الأجهزة الكهربائية للصحفيين وأسرهم بسعر المصنع، للنقابة والسكرتير العام، لسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ العرض.

وقال "الليثي" إن هذا العرض يوفر أسعار أقل عن سعر السوق بنسبة تتراوح ما بين 20% و30% من منتجات جي إم سي وإليكتروستار، وذلك لإتاحة الفرصة للتنسيق بين مسؤولي الشركة والنقابة على طريقة العرض، سواء بمعرض صغير للأجهزة بمقر النقابة أو وجود مندوب من الشركة لتسجيل طلبات الزملاء وانهاء الإجراءات.

وأضاف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "العرض جاهز للتنفيذ خلال الأيام القادمة، ومتأكد أن السكرتير العام سيصدر تعليماته لتعاون الهيكل الوظيفي والإداري بالنقابة مع هذا العرض، لتنفيذه على أرض الواقع".

وكان قد تقدم مساعد الليثي بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، بانتخابات التجديد النصفي المقرر عقدها يوم الجمعة 19 مارس.


وكان قد أعلن خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، عن تأجيل الجمعية العمومية للنقابة، حتى يوم 19 مارس الجاري، وذلك بحضور 157 زميل، منهم 12 بالنقابة الفرعية بالإسكندرية، على أن يكتمل النصاب القانوني بحضور 25% + 1 ممن لهم حق التصويت.


مفاجأة للصحفيين.. مساعد الليثي يعلن عن توفير أجهزة كهربائية بسعر المصنع

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين انتخابات نقابة الصحفيين الفجر التجديد النصفي الصحفيين

أخبار تهمك

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

منذ 18 دقيقة

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الأهلي أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يهز شباك فيتا كلوب بالهدف الثالث (فيديو)

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. إعلان أسعار وأنواع السيارات الملاكي المشاركة في مبادرة "إحلال المركبات المتقادمة"

منذ حوالي 7 ساعات

أبرزها "بابجي".. اتصالات البرلمان توصي بحجب الألعاب الإلكترونية العنيفة

منذ أقل من ساعة

بكلمات قوية.. موسيماني يعلق على فوز الأهلي العريض أمام فيتا كلوب

منذ ثلث ساعة

الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

منذ يوم

عاجل.. هطول أمطار غزيرة على ملعب مباراة الأهلي وفيتا كلوب

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن سر استبعاد نجم الأهلي من مواجهة فيتا كلوب

منذ نصف ساعة

عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد فوز الأهلي على فيتا كلوب

منذ أقل من ساعة

عاجل - أشرف بن عياد يُفجر مفاجأة كبرى بشأن إعادة انتخابات برشلونة

منذ 43 دقيقة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 6 ساعات

جماهير فيتا كلوب تعتدي على لاعبي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

6 مكاسب حققها الأهلي بعد تخطي عقبة فيتا كلوب

منذ أقل من ساعتين

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ضد الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 46 دقيقة

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

دعاء النجار تعلن برنامجها الانتخابي للصحفيين: تمثيلكم شرف وخدمتكم واجب

مساعد الليثي خلال جولة بـ"الفجـر": يجب أن يكون للصحف الخاصة كيان قوي يعبر عنها

مساعد الليثي من مقر حملته الانتخابية: يجب أن يكون للصحفيين إيمان بضرورة تصحيح الأوضاع

"أبوالسعود": مفاجآت جديدة للصحفيين في المنح الدراسية والعلاج والشهادات المزورة

إسلام أبازيد: دليل لعروض وتخفيضات المدارس الخاصة للصحفيين

مفاجأة للصحفيين.. مساعد الليثي يعلن عن توفير أجهزة كهربائية بسعر المصنع

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:34 م

عاجل - أشرف بن عياد يُفجر مفاجأة كبرى بشأن إعادة انتخابات برشلونة

عاجل - الأهلي يهز شباك فيتا كلوب بالهدف الثالث (فيديو)

04:39 م

أبرزها "بابجي".. اتصالات البرلمان توصي بحجب الألعاب الإلكترونية العنيفة

06:23 م

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

03:37 م

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الأهلي أمام فيتا كلوب

04:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار