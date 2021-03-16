تفاصيل عرض الأجهزة الكهربائية للصحفيين وأسرهم

أعلن الزميل مساعد الليثي المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، عن تقدمه بنسخة من خطاب الموافقة على عرض مجموعة GMC لتوريد الأجهزة الكهربائية للصحفيين وأسرهم بسعر المصنع، للنقابة والسكرتير العام، لسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ العرض.





وقال "الليثي" إن هذا العرض يوفر أسعار أقل عن سعر السوق بنسبة تتراوح ما بين 20% و30% من منتجات جي إم سي وإليكتروستار، وذلك لإتاحة الفرصة للتنسيق بين مسؤولي الشركة والنقابة على طريقة العرض، سواء بمعرض صغير للأجهزة بمقر النقابة أو وجود مندوب من الشركة لتسجيل طلبات الزملاء وانهاء الإجراءات.





وأضاف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "العرض جاهز للتنفيذ خلال الأيام القادمة، ومتأكد أن السكرتير العام سيصدر تعليماته لتعاون الهيكل الوظيفي والإداري بالنقابة مع هذا العرض، لتنفيذه على أرض الواقع".





وكان قد تقدم مساعد الليثي بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، بانتخابات التجديد النصفي المقرر عقدها يوم الجمعة 19 مارس.



وكان قد أعلن خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، عن تأجيل الجمعية العمومية للنقابة، حتى يوم 19 مارس الجاري، وذلك بحضور 157 زميل، منهم 12 بالنقابة الفرعية بالإسكندرية، على أن يكتمل النصاب القانوني بحضور 25% + 1 ممن لهم حق التصويت.