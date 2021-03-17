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بذخ أردوغان.. نفقات إضافية للرئاسة وبعض الوزارات رغم دعوات التقشف

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:58 ص
رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان
محمد عوده
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رغم الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا، والتي أدت إلى تراجع معدلات النمو، وإلى تردي الأحوال المعيشية للشعب التركي، يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحاشيته، بذخهم، وإنفاق أموال الشعب على أمور لا تتعلق بالمصلحة العامة، وإنما تتعلق بمصالح أردوغان الشخصية.

وفي الوقت الذي ينادي فيه أردوغان بالتقشف، ويطالب الشعب التركي بتقليل النفقات، وتحمل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بتركيا، يستثني أردوغان نفسه وحاشيته من الإجراءات التقشفية، رغم أن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد هي في الأصبل صنيعة سياساته الرعناء، وسعيه نحو تحقيق طموحاته التوسعية، التي لا تزال وستظل محض أوهام لن تتحقق على أرض الواقع.

ارتفاع نفقات الموازنة للحكومة
وحسب صحيفة "زمان" التركية المعارضة، ارتفعت نفقات الموازنة للحكومة التركية خلال الشهرين الأولين من العام الحالي بنحو 8.2% لتسجل 210 مليار ليرة.

وتشير نتائج الموازنة الخاصة بشهر يناير وفبراير الصادرة عن وزارة الخزانة والمالية إلى ارتفاع بعض النفقات على الرغم من تصريحات أردوغان بشأن التقشف.

وخلال شهر فبراير الماضي، ارتفعت عائدات الموازنة بنحو 38.8% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق لتسجل 119.6 مليار ليرة، كما ارتفعت النفقات لتسجل 96.4 مليار ليرة.

وفي فبراير من عام 2020 سجلت الموازنة عجزا بنحو 7.4 مليار ليرة، غير أنه خلال الشهر نفسه من العام الحالي سجلت الموازنة فائضا بنحو 23.2 مليار ليرة، حيث بلغ الفائض بدون الفائدة نحو 35.9 مليار ليرة.

وبحسب الصحيفة ذاتها، كان لارتفاع العائدات الضريبية بنحو 37.2% لتسجل 98.4 مليار ليرة دورا في هذا الأمر.

وخلال الشهرين الأولين من العام الحالي ارتفعت النفقات بنحو 8.2% لتسجل 210.2 مليار ليرة، في حين ارتفعت العائدات بنحو 0.4% لتسجل 209.2 مليار ليرة، وبلغ حجم العجز في الموازنة 984 مليون ليرة، بينما بلغ حجم الفائض بدون الفائدة 33.7 مليار ليرة.

وفي فبراير هذا العام تراجعت نفقات الفائدة بنحو 9.9%، غير أنها ارتفعت بنحو 29% خلال الشهرين الأولين لتسجل 34.7 مليار ليرة.

وشهد شهر فبراير إنفاق 89.3 مليون ليرة من المخصصات المغطاة، بينما بلغ إجمالي النفقات من المخصصات المغطاة خلال الشهرين الأولين نحو 357.1 مليون ليرة.

وخلال شهر فبراير تم إنفاق 23.7 مليون ليرة على السيارات المؤجرة و26.8 مليون ليرة على الأبنية.

وارتفعت نفقات الفعاليات التمثيلية الترويجية بالتزامن مع استئناف تلك الفعاليات من جديد إلى 6.2 مليون ليرة خلال شهر فبراير، كما تم إجراء تحويلات جارية بنحو 4.6 مليار ليرة إلى هيئات الضمان الاجتماعي.

نفقات الرئاسة
وتم إدراج مخصصات المؤسسات هذا العام ضمن الجدول (أ) بقانون موازنة عام 2021 الذي أقره البرلمان مما أسفر عن ارتفاع إجمالي مخصصات المؤسسات وبعض الوزارات والرئاسة، فعلى سبيل المثال كانت المخصصات الأولية للرئاسة تقدر بـ4 مليارات ليرة غير أنها ارتفعت إلى 4 مليارات و267 مليون ليرة.

وخلال الشهرين الأولين بلغ حجم النفقات الرئاسية 430.4 مليون ليرة.

مخصصات الوزارات التركية
هذا وارتفعت مخصصات وزارة الخزانة والمالية من 570.2 مليار ليرة إلى 573 مليار ليرة، وارتفعت مخصصات وزارة النقل والبنية التحتية 49.1 مليار ليرة إلى 52.9 مليار ليرة، ومخصصات رئاسة الاستراتيجية والموازنة من 10.1 مليار ليرة إلى 14.7 مليار ليرة، ومخصصات وزارة التجارة من 6.5 مليار ليرة إلى 9.1 مليار ليرة، ومخصصات رئاسة الشؤون الدينية من 12 مليار و977 مليون ليرة إلى 12 مليار و992 مليون ليرة.

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مخصصات الوزارات التركية مخصصات الرئاسة التركية رجب طيب أردوغان بذخ أردوغان الرئيس التركي الأزمة الاقتصادية في تركيا

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