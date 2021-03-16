حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة لخوض مباراة الترجي

وصلت حافلة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، إلى ستاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في اللقاء التي يجمع بينهم مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دور المجموعات

وحرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على معاينة أرضية ملعب اللقاء عقب وصول الحافلة إلى الملعب.

ويدخل الزمالك اللقاء بقائمة تتضمن كلا من: محمود عبد الرحيم " جنش" ومحمد أبو جبل، محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي " الونش" وأحمد عيد وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي ، فرجاني ساسي وطارق حامد وإمام عاشور وأحمد سيد " زيزو" ويوسف " أوباما" ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وأشرف بن شرقي ، حميد أحداد وأسامة فيصل وحسام أشرف.

ويلتقي الزمالك مع نظيره الترجي على ستاد القاهرة الدولي بدون حضور جماهير، في تمام الساعة التاسعة مساء، حيث يحتل الزمالك المركز الثالث من ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، بينما يتصدر الترجي التونسي برصيد ٧ نقاط.

الزمالك خسر من الترجي التونسي في رادس، وذلك في اللقاء الأخير أفريقيا، بثلاثية مقابل هدف وذلك في اللقاء التي جمع بينهم ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري العام برصيد 30 نقطة من أصل 13 مباراة، بينما يتواجد سيراميكا في المركز الثامن برصيد 21 نقطة من أصل 14 مباراة.