الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أيمن أشرف في مباراة فيتا كلوب

أكد أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن أيمن أشرف شعر بإجهاد في عضلة السمانة في الدقائق الأخيرة من مباراة الأهلي وفيتا كلوب مساء اليوم الثلاثاء.

وقال إن الجهاز الفني بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، قرر استبدال اللاعب تفاديا لتفاقم الإجهاد في عضلة السمانة.

يذكر أن الأهلي تمكن من تحقيق الفوز على حساب فيتا كلوب الكونغولي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الرابعة ضمن منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.