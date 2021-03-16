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الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أيمن أشرف في مباراة فيتا كلوب
الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:27 م
محمد الصو
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أكد أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي
الأهلي، أن أيمن أشرف شعر بإجهاد في عضلة
السمانة في الدقائق الأخيرة من مباراة الأهلي وفيتا كلوب مساء اليوم الثلاثاء.
وقال إن الجهاز الفني بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني،
قرر استبدال اللاعب تفاديا لتفاقم الإجهاد في عضلة السمانة.
يذكر أن الأهلي تمكن من تحقيق الفوز على حساب فيتا كلوب
الكونغولي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الرابعة
ضمن منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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