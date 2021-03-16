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وصول حافلة الترجي إلى ستاد القاهرة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:25 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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وصلت حافلة الفريق الكروي الأول بنادي الترجي التونسي، إلى ستاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة الزمالك في اللقاء التي يجمع بينهم مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دور المجموعات .

وحرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي على معاينة أرضية ملعب اللقاء عقب وصول الحافلة إلى الملعب.

ويلتقي الترجي مع نظيره الزمالك على ستاد القاهرة الدولي بدون حضور جماهير، في تمام الساعة التاسعة مساء، حيث يحتل الزمالك المركز الثالث من ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، بينما يتصدر الترجي التونسي برصيد ٧ نقاط.

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