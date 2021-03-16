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شعبة المستوردين تطمئن المواطنين: "زيادة الرواتب مش هتيجي باليمين وتروح بالشمال"

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:34 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال متى بشاي، رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، إنه يتم رصد كل التجاوزات في الأسعار وكذلك الكميات المتوفرة أو التي تشهد عجزا في السلع الأساسية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه لا يوجد بالأسواق أي زيادة في أسعار السلع الأساسية للمواطنين.

وأضاف رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، أن زيادة المرتبات التي سوف يستفيد منها المصريين في شهر يوليو المقبل، معلقا: "مش هتيجي باليمين وتروح بالشمال".

واختتم أن السوق مكتمل من حيث السلع الأساسية ولا يوجد نقص فيها.

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شعبة المستوردين زيادة الاسعار السلع المستوردة

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