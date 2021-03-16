"المركز الديموغرافي" يكشف تفاصيل إنشاء صندوق حكومي لتقديم حوافز للمواطنين لضبط النمو السكاني

كشفت أميرة تواضروس، مدير المركز الديموغرافي بوزارة التخطيط، تفاصيل إنشاء صندوق حكومي لتقديم حوافز للمواطنين لضبط النمو السكاني، حيث سيتم ربطه بالتأمين الصحي الشامل.



وقالت "أميرة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء إن ضبط النمو السكاني من شأنه تحقيق التنمية وتحسين الخدمات المقدمة من تعليم وصحة وتوعية وثقافة.



وأشارت إلى أنه سيتم إنشاء 5400 وحدة صحية لتوفير خدمات صحية للمرأة في القرى، وإقامة مشاغل للسيدات ووحدات متكاملة للأسرة المصرية.



وأوضحت أن المحافظات الأكثر إنجابًا هي المحافظات الأكثر فقرًا وهي محافظات الصعيد، مستطردة "مستحيل اعمل تنمية في هذا الوسط، والصندوق الحكومي سيقوم على خمس محاور محور التمكين الاقتصادي والتدخل الخدمي الصحي والثقافي والتوعوي والتحول الرقمي والتدخل التشريعي".





