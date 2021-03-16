مدرب بايرن ميونيخ يدرس إراحة نوير ضد لاتسيو

يدرس هانز فيليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، إراحة حارس مرماه وقائده مانويل نوير من المشاركة أمام لاتسيو الإيطالي، في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، غدا الأربعاء، وذلك بعد نهاية مباراة الذهاب بفوز مريح للفريق الألماني 4 / 1، مما يقلل من صعوبة مواجهة الإياب.





وظهر نوير (34 عاما) في لقطات بث مباشر من تدريبات بايرن ميونخ، اليوم الثلاثاء، لكنه لم يكن متواجدا في المران الرئيسي للفريق.





وربما تعني إراحة نوير، الظهور الثالث للحارس البديل أليكساندر نوبل، الذي شارك في مباراتين فقط طوال الموسم الحالي، حيث شارك في مباراة ببطولة الكأس ومباراة أخرى في دور المجموعات بدوري الأبطال.





وقد تشهد مواجهة لاتسيو أيضا غياب واحد من العناصر الأساسية بالفريق وهو الفرنسي كينجسلي كومان، والذي شوهد وهو يؤدي بعض تمارين العدو مع البرازيلي دوجلاس كوستا الغائب منذ فترة طويلة.



