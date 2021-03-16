وزير التموين يرد على مشكلة الحذف العشوائي من بطاقات التموين





اجتمعت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة، مساء اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، بشأن الحذف العشوائي للمستفيدين من بطاقات التموين، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.



وكشف الدكتور علي المصيلحي، عن إصدار قرار استثنائي، بخصوص الفئات الأكثر احتياجا ورقيقة الحال، مثل: الأرامل والمطلقات ومن ليس لديه عمل، وذوي الاحتياجات الخاصة، وصاحب المعاش المنخفض، بأن يتم السماح لهم، بإصدار بطاقة جديدة لهم وحتى لو ليس لديهم بطاقة، ويتم الإضافة علي البطاقات لهذه الفئات حتى 4 أفراد فقط.



وأكد "المصيلحي" أنه منذ عام 2005 لم يصدر أي قرار بإضافة المواليد لبطاقات التموين، موضحًا أن القرار كان على وشك الصدور قبيل جائحة فيروس كورونا، لكن الأزمة تسببت في تعطيله بسبب آثارها السلبية ووجود أزمة مالية.



وأكدت النائبة هالة أبو السعد، مقدمة طلب الإحاطة، أنه يجب حل مشكلة الحذف العشوائي للمستفيدين من بطاقات التموين، حتي لا يتسبب ذلك في ضرر للناس.



من جانبه عقب وزير التموين، بالتأكيد على أن أي حالات تم حذفها وهي مستحقة أو حذفت بالخطأ، تتقدم بتظلم وسيتم فحصه وإعادتها مرة أخري طالما تستحق.





