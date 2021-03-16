فوز المجد والعامرية والبترول فى القسم الثالث





أسفرت مباريات الجولة التاسعة عشر من المجموعة الحادية عشر بالقسم الثالث عن فوز المجد على المعمورة بهدفين مقابل هدف حيث سجل حماده جاد ، محمد سعد مصطفى هدفى المجد بينما سجل محمد أنور هدف المعمورة الوحيد .





وبذلك يرتفع رصيد المجد إلى 42 نقطة بفارق 8 نقاط عن المعمورة صاحب المركز الثانى .





وفاز نهضة العامرية بقيادة أحمد سعيد بوجى على إيتاى البارود بهدف دون رد سجله محمد كامبوس ليرتفع رصيد العامرية إلى 31 نقطة ويتجمد رصيد إيتاى عند 25 نقطة .

وفاز مركز شباب القبارى بقيادة منعم رجب على رشيد بهدف مقابل لا شيء سجله محمد بدر ليرتفع رصيد القبارى إلى 18 نقطة ويتجمد رصيد رشيد عند 7 نقاط .

وفاز دلفى على مياه البحيرة بهدفين دون رد وسجل هدفى المباراة كلا من طارق كامل وعبد الرحمن بوبو ليرتفع رصيد دلفى إلى 30 نقطة ويتجمد رصيد المياه عند 25 نقطة .

وفاز اسكندرية للبترول على حوش عيسى بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيد البترول إلى 33 نقطة ويتجمد رصيد حوش عيسى عند 18 نقطة .

وفاز مركز شباب الدلنجات بقيادة محمد سليمان على الترام بهدفين دون رد سجلهما مسعد ناصف و كمال محمد ليرتفع رصيد الدلنجات إلى 31 نقطة ويتجمد رصيد الترام عند 23 نقطة .

وتعادل غزل كفر الدوار مع العبور بهدفين لكل فريق حيث سجل أحمد غازى هدفى كفر الدوار بينما سجل أحمد أسامه ، محمد شحاته هدفى العبور ليرتفع رصيد كفر الدوار إلى 17 نقطة والعبور إلى 19 نقطة .

وانتهت مباراة بدر وكفر بولين بالتعادل السلبى ليرتفع رصيد بدر إلى 23 نقطة وبولين إلى 14 نقطة .

وبذلك يصبح ترتيب المجموعة كالآتى :

1- المجد 42 نقطة

2- م ش المعمورة 34 نقطة

3- اسكندرية البترول 33 نقطة

4- نهضة العامرية 31 نقطة

5 - الدلنجات 31 نقطة

6 - دلفى 30 نقطة

7 - مياه البحيرة 25 نقطة

8 - إيتاى البارود 25 نقطة

9 - الترام 23 نقطة

10 - بدر 23 نقطة

11-م ش العبور 19 نقطة

12- حوش عيسى 18 نقطة

13- م ش القبارى 18 نقطة

14 - غزل كفر الدوار 17 نقطة

15- م ش كفر بولين 14 نقطة

16 - رشيد 7 نقاط .



