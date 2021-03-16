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الأهلي يتخلص من 3 عُقد ويحقق رقمًا خاصًا بعد فوزه على فيتا كلوب

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:35 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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حقق فريق الأهلي فوزا ثمينا خارج ملعبه على حساب فريق فيتا كلوب الكونغولي بنتيجة 3 – 0 في المباراة التي جرت بينهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

افتتح محمد شريف أهداف الأهلي في الدقيقة 8 وأضاف محمد مجدي أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 19، وسجل طاهر محمد طاهر الهدف الثالث للمارد الأحمر بالدقيقة 78، لينعش الفريق آماله في التأهل للدور ربع النهائي للبطولة القارية.

وارتفع رصيد الأهلي إلى 7 نقاط ويحتل المركز الثاني بالمجموعة، خلف فريق سيمبا التنزاني صاحب الصدارة برصيد 10 نقاط، ويأتي فريق فيتا كلوب بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويتذيل المريخ الترتيب بنقطة وحيدة.

الأهلي يتخلص من 3 عقد بعد تخطي فيتا كلوب

نجح الأهلي في إنهاء عقدة أزلية للأندية المصرية أمام أندية الكونغو، تتمثل في عدم تحقيق المصريين أي انتصار على الأراضي الكونغولية قبل فوز المارد الأحمر على فيتا كلوب في مباراة اليوم بثلاثية نظيفة.

وتقابلت أندية مصر مع نظيرتها الكونغولية في 22 مباراة سابقة قبل لقاء الأهلي وفيتا كلوب، الفوز كان حليف أندية الكونغو في 16 مباراة وسجلت 32 هدفًا، بينما حسم التعادل نتيجة 6 مباريات، قبل انهاء المارد الأحمر هذه العقدة اليوم.

أما العقدة الثانية الذي تخلص منها الأهلي هو تسجيله الأهداف في شباك فيتا كلوب على الأراضي الكونغولية بعدما فشل في 3 مباريات سابقة، سجل 3 أهداف وحقق انتصارا ثمينا على الفريق الكونغولي.

كما تخلص الأهلي من عقدة أخرى بعد فوزه على بطل الكونغو، حيث يعد هذا الانتصار الأول للأهلي خارج ملعبه في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا منذ عامين وتحديدًا منذ الفوز على الترجي التونسي بهدف وليد أزارو عام 2018.

الأهلي يحقق رقمًا خاصًا في دور المجموعات:

فوز الأهلي على فيتا كلوب الكونغولي بثلاثية نظيفة هو أكبر انتصار للأهلي خارج ملعبه طوال تاريخه في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا منذ بداية تطبيق هذا النظام عام 1997.

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